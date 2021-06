Helikopter styrtet i Telemark

- Litt trist at vi ikke fikk ha med foreldrene våre

Saken oppdateres.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.56. Det er ikke avklart hvor mange personer som er involvert, opplyser politiet.

Politiet skriver videre at E18 blir stengt en tid fremover ettersom uhellstedet ligger inntil veien.

– Den informasjonen vi har fått er at det skal ha vært en person om bord, men dette jobber vi med å bekrefte, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen i Hovedredningssentralen til VG.

Øversveen kan ikke si noe mer om skadeomfanget foreløpig, men forteller til VG at redningshelikopteret er på vei.

Nødetatene var fremme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden.

Høyspentledning på veien

Vegtrafikksentralen Sør skriver på Twitter at det ligger høyspentledning over både E18 og fylkesvei 3260 på strekningen mellom Moheim og Langangenkrysset.

- Vi har også fått melding om at det er et helikopter involvert i hendelsen, skriver de.

Telemarksavisa skriver at helikoptervraket ligger rett ved veibanen, rundt to kilometer nord for Telemarksporten.