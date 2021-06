Teamet til Emma fostrer opp Formel 1-ingeniører: Her er NTNU-studentenes nye fartsmonstre Bilene er verdt over ti millioner: Se NTNU-studentenes nye fartsmonstre

Erna legger ned grunnsteinen for omstridt sykehus i Midt-Norge

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) legger lørdag ned grunnsteinen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, som skal bygges i Molde etter en årelang strid.

Det er ventet at sykehuset skal være i full drift våren 2025. Kun én ordfører fra Nordmøre har takket ja til å delta i markeringen med statsministeren.

– Bystyret og jeg har vært kritiske til prosessen hele veien, med tanke på kostnadsoverskridelser, utsettelser og at de har kuttet i tilbudet i Kristiansund lenge før tiden. Da blir det feil for meg å være med på feiringen, sa Kristiansund-ordfører Kjell Neergaard (Ap) til NRK denne uka.

Frontene var svært steile mellom Kristiansund og Molde da plasseringen av nytt regionsykehus skulle vedtas. Det endte med en beslutning om at sykehuset legges til Hjelset i Molde, men at fødetilbudet i Kristiansund bevares fram til det er bygget opp et godt nok fødetilbud på det nye sykehuset.

Diskusjonen om hvor det nye sykehuset skulle ligge, endte til slutt i rettsvesenet. Kristiansund gikk til sak etter at regjeringen i 2014 besluttet bygging i Molde, men tapte i både tingretten og lagmannsretten.

Helseminister Bent Høie (H) var en av flere som måtte vitne da saken gikk for tingretten i slutten av mai 2016. Han måtte da avvise alle påstander om at han var en del av en sammensvergelse mot Kristiansund i sykehuslokaliseringen.

Det nye sykehuset skal bygges 2 mil fra Molde sentrum, og 5 mil fra sykehuset i Kristiansund.