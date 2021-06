Høie med pressekonferanse om koronasituasjonen

Høie: Mye tyder på et tilnærmet normalt liv i september

64-åring dømt for drapsforsøk i Sandnes

Saken oppdateres.

Helse-og omsorgsdepartementet holder en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge klokka 14.00 onsdag.

Helseminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil delta på pressekonferansen.

Før pressekonferansen sa Høie til VG at det tyder mye på at vi i september kan ha et liv som er tilnærmet normalt.

Det forutsetter at vaksineringen går som planlagt, og at det ikke oppstår nye mutasjoner eller kunnskap som endrer dagens situasjon.

Høie tror den mer smittsomme deltavarianten fra India etter hvert vil dominere også i Norge, men ikke at det nødvendigvis vil true gjenåpningen av samfunnet.

– Hvor vesentlig det er, avhenger nettopp av vaksinenes evne til å beskytte mot omfanget av utbrudd, sier han.