Norge får nær 600 000 ekstra doser av Moderna-vaksinen de neste to månedene

Lørdag ble det kjent at både Tyskland og Danmark mottar flere Moderna-vaksiner i sommer enn først antatt, og det samme vil altså også gjelde her til lands.

– Norge har fått en økning i antall doser fra Moderna som ligger tett opptil de ekstra dosene Tyskland og Danmark har fått, justert etter befolkningsantall, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet i en epost til NTB.

For Norges del tilsvarer økningen om lag 200 000 flere doser i juli, samt 392 000 flere i august.

– FHI har allerede oppdatert vaksinasjonskalenderen med disse oppjusterte anslåtte leveransene fra Moderna, skriver Korkunc.

Svært høy vaksineoppslutning

I det ferskeste vaksinescenarioet anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at alle mellom 18 og 41 år, altså aldersgruppen som er sist i vaksinekøen, vil få tilbud om første vaksinedose innen september.

Denne uka ble det kjent at over 90 prosent av nordmenn har takket ja til tilbudet om koronavaksine, en oppslutning som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning.

Det at såpass mange ønsker å vaksinere seg mot covid-19, er en veldig god nyhet for flokkimmuniteten i Norge, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Men det gjør jo at det tar lenger tid før vi kommer til en ny prioriteringsgruppe, sa Stoltenberg til NTB torsdag.

1,5 millioner nordmenn fullvaksinert

Til nå har 2,4 millioner nordmenn fått første vaksinestikk. Samtidig har 1,5 millioner fått sin andre dose og er dermed fullvaksinert mot covid-19.

Det betyr at mens over 44 prosent av den norske befolkningen har fått første dose, er over 28 prosent fullvaksinert.

De som har gitt første dose til størst andel av befolkningen over 18 år, er Viken (60,5 prosent) og Vestfold og Telemark (57,5 prosent). Lavest andel er i Troms og Finnmark (50,7 prosent) og Nordland (52 prosent).

For andre dose ligger fylkene Innlandet (37,4 prosent) og Vestfold og Telemark (37,2 prosent) best an.

Ruster seg opp for de neste årene

Tidligere denne uka ble det kjent at regjeringen har satt av 3,5 milliarder kroner til å kjøpe inn minst 10 millioner doser med koronavaksine som skal brukes i 2022 og 2023.

Vaksinene er blant annet tenkt brukt som såkalte boosterdoser, slik at effekten av vaksineringen skal vare lenger hos folk som er blitt fullvaksinert tidligere.

– De fremtidige vaksineavtalene er nødvendige for å sikre tilgang på vaksiner mot nye virusvarianter eller til boosterdoser, dersom det skulle være nødvendig. Dette vil bedre Norges vaksineberedskap betraktelig, sa statsminister Erna Solberg (H).