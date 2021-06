Drapssak i Trondheim må behandles på nytt

I dag sendte denne trønderske kommunen ut vaksinemelding til de siste over 18 år

I mai ble en jusstudent dømt til elleve års fengsel i Frostating lagmannsrett for å ha drept moren sin. Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet hele dommen fordi en av lagdommerne deltok under varetektsfengslingen av mannen, skriver Rett24.

Deltakelse i varetektsfengsling fører normalt ikke til inhabilitet ved en senere hovedforhandling, men i denne saken ble mannen fengslet etter en paragraf i straffeprosessloven som ifølge rettspraksis fører til at dommeren vil være inhabil ved en senere hoved- eller ankeforhandling,

– Jeg hadde fokus på selve saken, og jeg gikk jo bare ut fra at dette var i orden. Men i forbindelse med anken til Høyesterett gikk jeg gjennom hele saken på nytt, og det var da jeg oppdaget at dommeren allerede hadde vært involvert på et tidligere stadium, sier jusstudentens forsvarer, advokat Ole Strømmen, til Rett24.

Saken vil trolig komme opp for retten på nytt i løpet av høsten.

