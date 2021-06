Studie: Smitterisikoen økte markant på restauranter og hjemmefest

Gustav gikk ekstrem tur for sin syke kone. Til slutt ble det for farlig

– Det var overraskende for meg at det var så stor risiko å bli smittet på et serveringssted. Jeg hadde ikke forventet et så høyt tall, sier lege Pawel Stefanoff i Folkehelseinstituttet (FHI) til TV 2.

Undersøkelsen fant sted i Oslo to uker i mars i år da den registrerte smitten var på sitt høyeste i hovedstaden. Da kunne serveringsstedene i Oslo kun holde åpent for takeaway.

Stefanoff vet ikke hvorfor smitterisikoen på serveringssteder er så stor, men peker på at studien ble gjort i mars da smittetrykket var høyt og været kaldt.

– Flere var kanskje innendørs, kanskje var ikke luftsirkuleringen så god. Virus kan overleve på overflater. Kanskje var ikke folk flinke nok til å vaske eller sprite hendene sine. Det er vanskelig å si hvorfor, sier han.

Smitterisikoen på serveringssteder er ifølge FHI-legen ikke like høy nå som smittetrykket er lavt og folk i stor grad benytter seg av uteserveringene.

Studien viser også at drikking av alkohol på private fester økte risikoen betraktelig, noe som skyldes mindre aktsomhet og at man snakker høyere.

I alt 1050 personer mellom 18 og 70 år deltok i undersøkelsen.