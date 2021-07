Endrer innreiserestriksjonene for flere land og områder i Europa

Saken oppdateres.

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa samt nye tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte, skriver regjeringen i en pressemelding.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 19. juli.

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land : Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Det må søkes om forhåndssamtykke for innreise for kjærester når avreiselandet er lilla og innreisetillatelse kan bare benyttes mens landet er lilla. Les mer i dette rundskrivet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra. Les mer på siden «Hva gjelder for deg?» på helsenorge.no. Her står det også hvilke unntak som gjelder fra listen over, slik som at mindreårige har unntak for kravet til karantenehotell. Kilde: Regjeringen.no

Europa:

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 19. juli:

Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli:

Kypros og Storbritannia (går fra rødt til mørkerød)

Følgende land blir grønn:

Latvia

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Estland, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Liechtenstein, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Irland og Monaco.

Røde: Andorra, Nederland (endret fra oransje), Portugal, og Spania.

Sverige:

Følgende regioner blir grønne:

Blekinge, Jönköping og Kalmar (fra oransje til grønn) samt Kronoberg (fra rød til grønn)

Følgende regioner forblir grønne:

Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Norrbotten (fra rød til oransje) og Värmland (rød).

Danmark

Følgende region forblir grønn:

Syddanmark

Følgende regioner går fra grønn til oransje (får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav):

Sjælland, Midtjylland og Nordjylland

Regionen Hovedstaden (inkludert København) går fra oransje til rød. Det betyr at innreiserestriksjoner og karantenekrav fortsatt gjelder for regionen.

Finland

Følgende region går fra oransje til grønn:

Kajanalands SVD

Følgende region går fra grønn til oransje:

Vasa SVD

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Finnlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Birkalands SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Egentliga Finlands SVD og Åland.

Følgende regioner har fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli:

Helsingfors och Nylands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD (alle oransje).

Øygrupper i Europa

Følgende øygruppe får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli

Madeira, Portugal (går fra grønn til oransje)

De joniske øyer, Hellas (går fra grønn til oransje)

Følgende øygrupper forblir grønne:

Nordlige egeiske øyer, Hellas

Korsika, Frankrike

Sardinia, Italia

Sicilia, Italia

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

Azorene, Portugal (går fra oransje til rød)

Balearene, Spania (rød)

Kreta, Hellas (går fra oransje til rød)

Kanariøyene, Spania (rød)

Sørlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

Lilla land

Rwanda og Thailand er tatt ut av EUs tredjelandsliste, og blir dermed ikke vurdert. I tillegg oppfyller ikke Libanon lengre kravene til kategorisering som lilla land.

Disse landene og områdene kategoriseres som lilla med virkning fra 19. juli:

Albania

Aserbajdsjan

Bosnia-Hercegovina

Canada

Kosovo

Moldova

Montenegro

Qatar