Politiet etterforsker rasistisk hærverk

Saken oppdateres.

Johannes Dvorak Lagos bor på Holmlia og ble sjokkert da han oppdaget hærverket da han gikk tur i sitt nærområde ved 12-tiden.

– Det er helt forkastelig, særlig med tanke på hva minnesmerket betyr for oss på Holmlia, sier han til Aftenposten.

Oppdagelsen ble gjort kun to dager før tiårsmarkeringen av 22. juli.

Lokalsamfunnet reagerte raskt med avsky, og allerede klokken 13.20 var taggingen vasket bort av Åsbråten servicesentral.

Politiet er nå på plass for å gjøre en åstedsundersøkelse.

– Vi vil mest sannsynlig opprette en anmeldelse for skadeverk, sier oppdragsleder i Oslo Politidistrikt Eirik Sandnes.

Lagos la ut følgende Twittermelding da han oppdaget hva som hadde skjedd med minnesmerket:

Dette er forkastelig. Minnesmerket til Benjamin Hermansen har blitt tagget ned av rasister. #viglemmerikke #22juli pic.twitter.com/sAOibwDC8Z — Johannes Dvorak Lagos (@johanneslagos) July 20, 2021

- Politiet tar saken svært alvorlig

Styremedlem Beatriz Jaquotot i Benjamins Minnefond sier hærverket nå blir anmeldt til politiet.

– Det som har skjedd er totalt forkastelig, og det viser at det arbeidet vi har holdt på med mot rasisme i over 20 år fortsatt er viktig. Vi må ikke glemme det som skjedde i 2001. At dette også skjer rett før hele Norge skal markere 10 år etter 22. juli, gjør det enda verre, sier Jaquotot.

Hun bor selv på Holmlia, og sier nærmiljøet har reagert kraftig på det som har skjedd.

– Mange folk er allerede på stedet, der de forsøker å vaske vekk det som er tagget inn, sier hun.

– Oslo politidistrikt tar saken svært alvorlig, og det er opprettet etterforskning. Etterforskningen vil også omfatte straffebestemmelsene om hatkriminalitet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Fordømmes av Solberg og Støre

Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre fordømmer taggingen på minnesokkelen i hver sin Twitter-melding:

– Det er helt forferdelig å se at Benjamin Hermansen-minnesmerket på Holmlia har blitt tagget ned rett før 22. juli. Jeg blir lei meg og forbannet, og dette viser hvor viktig det er at vi hver eneste dag står opp mot rasisme og hatprat, skriver Solberg.

Støre skriver følgende:

– Benjamins minnesmerke tagget ned med referanse til 22. juli terroristen. På dagen Id-feiringen starter. Det er forkastelig. Viser at farlige holdninger fortsatt sirkulerer. Politiet må ta på alvor. Og sammen må vi si i fra og si i mot.

Også partifelle og byrådsleder Raymond Johansen reagerer.

– Det er avskyelig, skriver Raymond Johansen i en SMS til Avisa Oslo.

Benjamins minnesmerke tagget ned med referanse til 22. juli terroristen. På dagen Id-feiringen starter. Det er forkastelig. Viser at farlige holdninger fortsatt sirkulerer. Politiet må ta på alvor. Og sammen må vi si i fra og si i mot. — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 20, 2021

Drept av rasister

15-åringen Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia i Oslo i 2001.

Drapet var rasistisk motivert. Tre medlemmer av den nynazistiske gruppen Boot Boys ble senere dømt til fengsel for sin medvirkning til drapet på den unge gutten.

I ettertid ble det arrangert fakkeltog for å vise avsky mot drapet, og i 2002 ble det opprettet en egen pris til minne om Hermansen: Benjaminprisen.

Hermansen hadde norsk mor og ghanesisk far. Moren døde i 2019.

Pressevakt i Oslo Politidistrikt Sven Kristian Lie sier at Operasjonssentralen ikke er kjent med taggingen.