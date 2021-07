Oppgjøret med hatet sto sentralt under tiårsmarkeringen for 22. juli

En dag for å minnes - og for å kjempe mot ekstremisme

Saken oppdateres.

I likhet med tidligere år, startet minnemarkeringene for 22. juli med en seremoni i regjeringskvartalet. Til øredøvende stillhet ble navnene til de 77 menneskene som ble drept i terrorangrepene, lest opp.

Statsminister Erna Solberg var i sin tale tydelig på at angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya var politisk motivert terror.

– Kan ikke la hatet stå uimotsagt

– Vi skal aldri akseptere at noen tyr til vold for å stoppe de som mener noe annet, sa hun.

– Terroren 22. juli var et angrep på demokratiet vårt. Det var en politisk motivert terrorhandling rettet mot Arbeiderpartiet, AUF og deres ideer, sa statsministeren.

Hun sa også at det bekymrer henne at mange fortsatt strever i hverdagen, og at det gjør vondt å høre at overlevende fra Utøya utsettes for hets og trusler.

– Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen mot hatytringer, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikke la hatet stå uimotsagt.

LES OGSÅ: Ronja-Marie (16) har fått ett helt spesielt ansvar under 22. juli-markeringen i år

- Ikke stoppet hatet

AUF-leder Astrid W.E. Hoem sa i sin appell at den livsfarlige rasismen og høyreekstremismen fortsatt lever.

– Ti år senere må vi snakke sant. Vi har ikke stoppet hatet. Sannheten om de siste ti årene er historien om et oppgjør som aldri kom, men som vi må bruke de neste ti årene på å ta, sa Hoem.

– Det er nå vi en gang for alle må si at vi ikke godtar rasisme, ikke godtar hat. Gjør vi det nå, så kan vi kanskje klare å holde løftet om aldri mer 22. juli.

LES MER: Randi mistet en sønn på Utøya. Samtidig fikk hun en 14 år gammel gutt tilbake: - Vi fikk sorgen og gleden rett i fanget

- Tiden leger ikke alle sår

Lisbeth Røyneland, leder for Den nasjonale støttegruppen, mistet datteren sin i angrepet på Utøya.

Hva ville de som ikke er her i dag, tenkt om oss nå, ti år etter, spurte hun i sin tale.

– Jeg tror de ville vært triste av å vite at det sitter etterlatte med store behov for hjelp. Samtidig tror jeg at de ville vært stolte over hvordan vi reagerte etter terroren, og hvordan rettssystemet sto sterkt i møtet med det aller mest brutale, sa hun.

Samfunnsdebatten er blitt mer polarisert, og ting som er uhørt å si, har blitt normalisert, mener hun.

– Mange har ikke fått den riktige hjelpen de har hatt krav på. Tiden leger ikke alle sår, selv om samfunnet forventer det. Brutaliteten i angrepene tærer over tid, det vet de som så venner og kollegaer dø foran seg, uttalte Røyneland.

LES OGSÅ: Slik blir 22. juli-markeringen i Trøndelag

Statsministeren, kronprinsparet, Røyneland og Hoem la ned krans foran minnesmerket i regjeringskvartalet. Marthe Wang fremførte tre sanger, deriblant «Til deg», mens Magnus Aannestad Oseth fremførte «Til ungdommen» som trompetsolo.

Også Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg var til stede.

Stjerneartister på minnearrangement

Senere torsdag holdes en minnegudstjeneste i Oslo domkirke og en markering på Utøya. Torsdag ettermiddag holdes et nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum. Dette sendes også direkte på NRK1. Kong Harald skal tale under dette arrangementet.

Det blir en stjernespekket seanse, med musikalske innslag fra blant annet Highasakite, Dagny, Odd Nordstoga med Sol Heilo og Hkeem. Statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre vil også holde tale på markeringen, som blir direktesendt på NRK. Programleder er Rima Iraki.

I salen vil det stort sett være etterlatte, overlevende og berørte, samt representanter fra det offentlige Norge. For få dager siden ble det imidlertid sluppet en rekke billetter for publikum.

LES MER: Vibeke var bistandsadvokat for 14 Utøya-overlevende: - Hinsides alt jeg noen gang hadde hørt om

Terroren minutt for minutt

På twitterkontoen @aldriglemme kan nordmenn gjennom torsdagen følge med på hvordan terroren utspilte seg i sosiale medier for ti år siden – minutt for minutt.

Ved å sitere tweets fra personer som var til stede både i Oslo og på Utøya, samt folk som observerte terroren fra sidelinjen, ønsker de å bringe leserne så tett som mulig på hendelsene den dagen.

– Det vil bidra til at man aldri glemmer 22. juli, gjennom at folk tar dette inn på en mye nærere måte enn man kan med tradisjonelle medier, sa en av initiativtakerne, Vegard Grøslie Wennesland, til NTB tirsdag.

– Tiårsmarkeringen er viktig

Tidligere denne uka ble minnesmerket for Benjamin Hermansen tagget ned på Holmlia i Oslo. Noen hadde skrevet «Breivik fikk rett». Politiet etterforsker saken, men ingen er pågrepet for ugjerningen. For to år siden ble to menn pågrepet for å ha tagget et hakekors på et 22. juli-minnesmerke i Tønsberg.

Onsdag publiserte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en ny rapport om hvordan høyreekstreme miljøer blomstrer på internett.

Den siste tiden har mange 22. juli-overlevende gått inn i den offentlige debatten om 22. juli. Mange har pekt på en berøringsangst i debatten om terroren.

Nato-sjef, og tidligere statsminister, Jens Stoltenberg mener det er fint at AUF og flere overlevende har bidratt til å trekke debatten nærmere det politiske aspektet rundt terroren.

– Det gjør denne tiårsmarkeringen ekstra viktig, sa Stoltenberg onsdag.