Dårligste meningsmåling på 26 år for de borgerlige partiene

Saken oppdateres.

I målingen som Kantar har gjennomført for TV 2 , får statsministerens parti Høyre 18,2 prosent og faller 1,5 prosentpoeng fra forrige måling.

Frp faller også fra julimålingen, og partiet faller 1,3 prosentpoeng til 9,3 prosent. For KrF, som får 3,8 prosent oppslutning, går det verken opp eller ned fra forrige måling. Venstre, som fortsatt havner godt under sperregrensa med 3,2 prosent oppslutning, går fram 0,4 prosentpoeng.

De borgerlige partiene ville bare ha fått 55 stortingsmandater dersom målingen var valgresultatet. Ifølge TV 2 er målingen den dårligste på borgerlig side siden april 1995. Hvis denne augustmålingen blir valgresultatet, blir resultatet det dårligste noensinne for de borgerlige.

Solberg: Motivasjon til å jobbe

– Jeg tenker at vi skal ta dette som en motivasjon til å jobbe enda hardere. Vi har topp motiverte folk i vårt parti som ønsker å slåss for en valgseier og et sterkt Høyre framover, sier Erna Solberg (H) til NTB.

Solberg tror at valgresultatet blir bedre enn målingen. På spørsmål om hun har kreftene inne, svarer hun:

– Jeg tror de fleste som kjenner meg, vet hvor godt jeg gir motstand.

Rødt nær jevnstore med SV

Rødt gjør et byks på 2,1 prosent til 7,5 prosent på målingen, kun 1,1 prosent bak SV. Hadde målingen blitt valgresultatet ville Rødt ha fått 14 mandater på Stortinget.

– Det er veldig gode tall, veldig mange er interessert i oss nå. Fordi de ønsker å få ny politikk i Norge, gjøre noe med forskjellene i Norge, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til TV 2.

Resultatet for de øvrige partiene på målingen (endring fra juli i prosentpoeng i parentes): Ap 23,5 (1,1), Sp 16,4 (-2,7), SV 8,6 (1,3), MDG 4,5 (-0,4), andre partier 5 prosent (0,9).

Målingen er tatt opp av Kantar for kanalen i perioden 2. til 6. august med telefonintervjuer av 977 personer. Feilmarginen er +/- 1,4 til 2,8 prosentpoeng.