Helsedirektoratet anbefaler at studenter kan teste seg ut av smittekarantene

Saken oppdateres.

Det kommer fram i et brev Helsedirektoratet sendte til alle landets kommuner mandag.

I brevet står det:

«Det anbefales at også elever/studenter over 18 år i videregående, høyskole og universitet testes i stedet for å settes i smittekarantene. Kommunelegene må selv vurdere og fatte særskilte beslutninger (vedtak, enten enkeltvedtak eller lokale forskrifter) for at denne gruppen skal kunne gjennomføre testing og med det få unntak fra smittekarantene.»

Brevet er underskrevet av blant andre fungerende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Må testes tre ganger

FHI og Helsedirektoratet anbefaler at studentene testes raskest mulig etter at smitte er oppdaget. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Deretter skal de testes to ganger til. Ved fortsatt negative testsvar kan de unntas smittekarantene.

LES OGSÅ: Skal følge med på studentene: – Det skjer nok mye under radaren

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, må fortsatt være i karantene etter å ha vært sammen med en smittet, understreker direktoratet i brevet.

Massetesting på NHH

Arrangøren av fadderuka ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen har planer om massetesting når studentene kommer på campus i neste uke.

– Tanken er å teste alle studentene hver dag. Det viktigste er at vi har et så godt bilde som mulig – et øyeblikksbilde av smittesituasjonen i fadderuka, sier fadderleder Christian Arstein til NRK.

LES OGSÅ: – Smitten er tilbake i Trondheim. Folk må være klar over at det er en del smitte i omløp nå

I fjor ble mer enn 100 studenter smittet i forbindelse med fadderuken.

Studentforeningen på NHH har i år inngått en avtale med en privat helseaktør som tilbyr hurtigtesting. Kostnadene blir refundert fra myndighetene.

Dersom studentene tester negativt, får de grønt lys i et koronasertifikat gyldig i 24 timer. Khrono skrev først om massetestingen på NHH i slutten av juli.