Koronatiltakene kan bli opphevet i slutten av september

– Slik det ligger an nå, er det når alle har fått to doser i slutten av september. Da vil det være mulig å leve normalt, uten enmetersregelen og andre innenlandsbegrensninger, men hvor vi må ha økt beredskap i samfunnet vårt for nye truende virusvarianter, og hvor vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spredning, sier helseminister Bent Høie (H) til VG.

Det betyr at man i løpet av høsten trolig kan leve et normalt liv, slik det var før koronapandemien.

– Ja, det kommer i løpet av denne høsten, trolig i slutten av september, kanskje enda litt raskere hvis vi får tak i flere vaksiner, sier Høie.

Høie sier vaksinering vil trumfe smitte i vurderingen av full gjenåpning.

28. juli utsatte regjeringen trinn fire av gjenåpningen i to uker. Årsaken var usikkerheten rundt deltavarianten og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt. Da varslet regjeringen at en ny vurdering om trinn 4 vil skje i midten av august.