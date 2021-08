Solberg og Støre avviser å hente tilbake tvangsreturnerte afghanere

Planlegger å fremskynde dose to for å fylle opp timer

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er enig med statsministeren.

– Det at Taliban tar over styringen i Afghanistan er ikke grunn til å endre beslutninger som ble fattet om avslag på opphold i Norge. Dette var i de aller fleste tilfeller folk som søkte om opphold og fikk avslag fordi de ikke oppfylte det regelverket, sier han til NTB.

Dette er situasjonen i Afghanistan Taliban ble etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning. De grep makten i Afghanistan i 1996.

I oktober 2001 ble Taliban styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer. USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan.

I mai begynte USA og Nato sin tilbaketrekking fra Afghanistan. Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet.

15. august inntok Taliban hovedstaden Kabul og presidentpalasset. President Ashraf Ghani forlot landet samme dag. Ifølge Reuters sier Taliban at de snart vil erklære at Afghanistan blir et islamsk emirat, slik det var sist Taliban styrte.

De fleste ansatte ved vestlige lands ambassader i Kabul er evakuert ut fra byen.

Hovedstaden preges nå av panikk og usikkerhet, og mange velger å rømme. Flere nyhetsbyråer har meldt om lange køer i bankene der folk ønsker å ta ut pengene sine, og en stri strøm av folk til flyplassen, som er den eneste veien ut av landet etter at alle grenseoverganger er overtatt av Taliban. Kilde: NTB

- Ikke personlige grunnlag

VG har både SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes bedt om at Norge skal hente tilbake tvangsreturnerte afghanere. Statsministeren avviser dette blankt til avisen.

– Det er ingen av dem som har fått avslag, som har personlig grunnlag for at de skal være forfulgt i Afghanistan, sier Solberg.

På spørsmål om situasjonen for de tvangsreturnerte må være ganske utrygg nå, svarer Solberg at det i så fall vil gjelde for alle i Afghanistan nå, og at det ikke er spesielle forhold for dem som er sendt tilbake dit fra Norge. Hun legger likevel til at det vil være personer i Afghanistan som har et individuelt grunnlag for å få hjelp.

– Det er en av de tingene som vi sammen med andre land ser på, hvordan vi kan hjelpe menneskerettighetsforkjempere og andre. Men det er ikke et generelt grunnlag for å hente personer som har vært i Norge, blitt returnert og som ikke har et personlig asylgrunnlag til å være forfulgt, sier hun.

SV: - Må få umiddelbare konsekvenser

Overfor Adresseavisen har SVs Lars Haltbrekken krevd at alle fra Afghanistan som har søkt og fått avslag på sine søknader om asyl, skal få sakene sine vurdert på nytt.

SV mener utviklingen i Afghanistan må få umiddelbare effekt på den norske asyl- og flyktningpolitikken.

- Familier som Abbasi og andre som bare har fått midlertidig opphold eller utsatt utsendelse må få varig opphold i Norge, sier SVs førstekandidat til Stortinget fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.

