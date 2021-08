Basehopper funnet død i Molde

Vil lage utdanning som skal sikre lik skole-kvalitet for alle barn

Saken oppdateres.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken klokka 21.15. Det var kameraten til basehopperen som kontaktet politiet, skriver NRK.

– Han har sett en fallskjerm som har løst ut, men ikke landet. Den har gått i fjellveggen, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

De to skal ha hoppet fra Katthammaren, som er populært for basehopping. NRK skriver at basehopperen er fra Tyskland.

Litt før klokken 22.30 opplyser operasjonsleder Sindre Molnes til NTB at de har gjort funn av en person i fjellveggen.

– Personen ligger i en fjellhylle, og er bekreftet omkommet. Vi jobber med å orientere pårørende, forteller han.

Politiet opplyser at det ikke er mulig å hente personen ned søndag kveld, og at dette tidligst vil skje mandag.