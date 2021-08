Prinsesse Ingrid Alexandra har testet positivt for koronavirus

Mann siktet for drapsforsøk i Sandnes – erkjenner straffskyld for grov kroppsskade

Saken oppdateres.

– Den øvrige kronprinsfamilien har også blitt testet, men har ikke avlagt positive prøver, skriver kongehuset i en pressemelding søndag kveld.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved slottet sier til NTB at de har ingen kommentarer utover det som står i pressemeldingen.

Avlyser arrangementer

Som følge av smittetilfellet utsetter kronprins Haakon mandagens planlagte besøk til UngInvest i Modum. Kronprinsen vil heller ikke delta under debarkeringen av kongeskipet Norge samme dag.

Kronprinsparet utsetter også markeringen av 20-årsjubileet for Kronprinsparets fond som skulle funnet sted på Skaugum onsdag.

Første kjente tilfellet

Dette er det første kjente koronatilfellet i den norske kongefamilien.

I november i fjor ble kongeparet satt i koronakarantene etter at en ansatt på slottet fikk påvist koronaviruset, men begge to testet negativt.

Prinsessen går på studiespesialiserende linje ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Hun er nummer to i arverekken til den norske tronen etter sin far, kronprinsen.

Det er ikke kjent om den 17 år gamle prinsessen er koronavaksinert. Kongeparet er fullvaksinert med to doser Moderna-vaksine, som de fikk i januar og februar, mens kronprins Haakon og ti andre ved kongehuset er blant det samfunnskritiske nøkkelpersonellet som regjeringen prioriterte i vaksinekøen i mai måned.

Korona i andre kongehus

Også andre lands kongehus har fått kjenne pandemien på kroppen. Allerede i mars i fjor ble det kjent at den britiske tronarvingen, prins Charles, hadde testet positivt for koronaviruset. I november fikk BBC opplyst at også hans sønn, prins William, hadde vært smittet på omtrent samme tid som sin far.

I mars i år opplyste det svenske kongehuset at kronprinsesse Victoria og prins Daniel hadde fått påvist koronasmitte. I november i fjor ble også prins Carl Philip og prinsesse Sofia satt i koronakarantene etter positive tester.

I Danmark testet den 15 år gamle prins Christian positivt for viruset i desember i fjor. Han er den eldste sønnen til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.