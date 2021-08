Hurtigruteskip har fått start på én motor - stor redningsaksjon på gang

- Jeg skjønner ikke at de ikke forutså dette

Smittet var på bensinstasjon langs E6 - besøkende bes ha lav terskel for testing

Saken oppdateres.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) melder at Hurtigruteskipet Kong Harald har fått maskinstans i Hustadvika.

HRS skriver på Twitter at man har iverksatt redningsaksjon og at fire helikoptre er på vei til stedet, skriver Aftenposten.

Ved 21.20-tiden melder HRS at Kong Harald har fått satt ut to ankre og at skipet holder posisjonen.

Klokken 21.44 skriver HRS så at hurtigruteskipet har fått start på én av skipets maskiner.

– Mayday, mayday. Vi er uten fremdrift. Det meldte MS Kong Harald over nødsambandet tidligere i kveld.

Andre båter som ligger i nærheten melder om at situasjonen ser ut til ikke å være dramatisk.

Det blåser liten kuling fra vest med vindkast opp mot 20 meter per sekund og regner mye i området tirsdag kveld. Hustadvika er et langt åpent havstykke og regnes som et av de farlige langs norskekysten.

Klokken 21.30 melder HRS at en ambulansebåten har gått på grunn i forbindelse med redningsaksjonen. Det er fire personer om bord og ingen er skadet.

Evakuering av 1373 personer i 2019

I 2019 fikk cruisskipet Viking Sky store maskinproblemer i samme område og sendte ut et mayday-signal ved Hustadvika i Møre og Romsdal.

Da ble det startet en storstilt evakuering av de 1373 personene om bord. Etter en omfattende redningsaksjon gjennom natten fikk de startet motorene og kjørte fra kysten for egen maskin.

Ifølge eksperter var de svært nære med å grunnstøte.

MS Kong Harald ble bygget i 1993 og har en passasjerkapasitet på 590 passasjerer. Den er 122 meter lang og 19,2 meter bredt.