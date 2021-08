94 nye smittede i Bergen

Saken oppdateres.

74 tilfeller er nærkontakter, og to er importsmitte. 18 har ukjent smittevei, opplyser Bergen kommune onsdag.

To pasienter er innlagt på Koronaklinikken.

– 39 av smittetilfellene har tilknytning til fadderuken, og mer enn halvparten av de smittede er unge i alderen 18 til 23 år, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

– Det er positivt at folk er veldig flinke til å gå og teste seg, men akkurat nå utfordrer det testkapasiteten vår. For å sikre at det er de riktige som tester seg, vil jeg påpeke at fullvaksinerte bare trenger å teste seg dersom de har symptomer på covid-19, understreker han.

Ifølge Bergensavisen ble det onsdag meldt om smitte på seks nye grunnskoler i Bergen. Over 250 elever har blitt sendt hjem med beskjed om å teste seg. Denne uken er det også meldt om smitte på en rekke videregående skoler i Bergen og omegn.

