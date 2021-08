Studie: Koronavaksiner svekkes merkbart over tid

Saken oppdateres.

Pfizer-vaksinens effektivitet til å hindre covid-19 helt, ble oppgitt til 88 prosent én måned etter at dose to var satt. Men etter fem til seks måneder faller beskyttelsen til 74 prosent, altså et fall på hele 14 prosentpoeng, viser en ny studie fra den offentlige britiske kartleggingen Zoe Covid-undersøkelsen.

I samme kartlegging går det fram at den tilsvarende beskyttelsen for dem vaksinert med AstraZenecas vaksine også faller. To doser av denne vaksinen skal gi 77 prosents beskyttelse etter én måned. Etter fire til fem måneder avdekker undersøkelsen at beskyttelsen er falt til 67 prosent, et fall på10 prosentpoeng over tre måneder.

Studien baserer seg på data fra mer enn 1,2 millioner testresultater som er registrert mellom 8. desember i fjor til 3. juli i år. Den er ikke målt opp mot den nye delta-varianten av koronaviruset.

Eldre og utsatte

En undersøkelse fra Pfizer som har vurdert vaksinens virkning på kort sikt, viser at den er svært effektiv til å hindre alvorlig sykdom. Blant de som smittes, var risikoen redusert med 96,2 prosent to måneder etter at den siste dosen var satt.

Men fire måneder etter at siste dose var satt, hadde også denne beskyttelsen falt med hele 12,5 prosentpoeng – til 83,7 prosents beskyttelse.

Resultatene i testen er justert for å gi et gjennomsnittlig bilde av risikoen for sykdom. I Storbritannia var det imidlertid de eldre, de mest utsatte og ansatte i helsevesenet som ble vaksinert først. De nye funnene kan dermed bety at disse gruppene nå er mer utsatt for covid-19 enn de som er blitt vaksinert den siste tiden.

– Under 50 prosent

– Etter min mening kan man i verste fall se for seg at eldre og helsearbeidere har en beskyttelse mot sykdom som er under 50 prosent allerede til vinteren, sier professor og forsker Tim Spector som har ledet forskningsarbeidet.

Han sier at gjenåpninger i samfunnet og stadig høyere nivåer av mer smittsomme varianter av viruset kan føre til økt forekomst av sykehusinnleggelser og død.

– Det er presserende at vi legger planer for en påfyllingsvaksine, og basert på tilgangen, også legger en strategi om vi skal vaksinere barn dersom vi skal redusere antall dødsfall og sykehusinnleggelser, sier Spector videre.

Israel setter tredje dose

Opplysningene fra den engelske studien kommer etter en tilsvarende undersøkelse i Israel. Der ble det oppgitt at israelere som ble vaksinert i januar og februar, har 53 prosent høyere sannsynlighet for å teste positivt enn de som fikk vaksinen i mars og april.

– Tidligere trodde man at vaksinen ville ha en langvarig effekt. Nå viser det seg at effekten er kortvarig, sier den israelske infeksjonsmedisineren Eyal Leshem til VG.

Israel registrerte tirsdag nesten 10.000 nye koronasmittede på én dag for første gang siden januar. Antall smittede har igjen økt kraftig siden juni. Hittil er litt under 59 prosent av alle israelere fullvaksinert, mens 17 prosent har fått en tredje dose

Store forskjeller

Det er nå satt over fem milliarder doser med koronavaksiner på verdensbasis, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP tirsdag. Men det er store geografiske forskjeller.

Mens mange er ferdigvaksinerte i rike land, er det mange fattige land, særlig i Afrika, der vaksineutrullingen knapt har kommet i gang.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier forskjellsbehandlingen er sjokkerende. Kun fire land i Afrika har hittil nådd sine vaksinemål.

