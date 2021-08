Høie: Planen for gjenåpning gjelder fortsatt

Saken oppdateres.

– Men uansett hvilke planer vi legger, er det data og ikke datoer som styrer tempoet i gjenåpningen, sa helseminister Bent Høie (H) da han holdt pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Myndighetene vil gå til trinn fire i gjenåpningsplanen når alle over 18 år har fått mulighet til å beskytte seg mot alvorlig sykdom, altså tre uker etter at de har fått tilbud om første vaksinedose.

– Regjeringen vil snart ta en beslutning om videre gjenåpning basert på råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, men vi må være forberedt på å stoppe opp hvis utviklingen går i feil retning, sa Høie.

- Sitter langt inne

Helseminister Bent Høie (H) sier vi må fortsette å følge smittevernreglene slik at barn og unge kan fortsette å leve så normalt som mulig.

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag sa Høie at dersom man skal stramme inn der smitten nå sprer seg mest, må de stramme inn blant barn og unge.

– Det sitter langt inne, sa statsråden.

1415 nye koronatilfeller

Han sa at de yngste har båret en tung bør under pandemien. Han sa at de vet at barn og unge er lite utsatt for alvorlig sykdom ved smitte, men at langvarige tiltak rammer dem hardt.

– Vi må derfor gjøre en innsats slik at barn og unge kan fortsette å leve så normalt som mulig, sa Høie.

– Jeg ber ikke om mye. Jeg ber bare om at vi fortsetter å følge rådene og reglene som hindrer at smitten sprer seg. Det kan, beklageligvis, se ut som meteren har blitt til en desimeter, eller rett og slett gått i glemmeboka for ganske mange, sa han.

Det siste døgnet er det registrert 1.415 koronasmittede i Norge, og smittetallene har vært stigende den siste tiden.