Sagøy slått ut i semifinalen i Paralympics-badminton

Over halvparten av bruktboligene i Trondheim går over prisantydning: - Får en lottogevinst når de selger

«Det var da her de skulle ha vært»

UP målte bilen til 87 km/t i 60-sonen, men det var ikke sjåføren som mistet lappen

Jeg er imponert over St. Olav! Men eldre får ikke samme behandling

Gratis tannbehandling for voksne er vanskeligere enn å få tannkrem tilbake i tuben

Loft og kjellere er fulle av slike. Nå fatter en ny generasjon interesse for å ta dem i bruk igjen

Mann siktet etter at AUF-er ble slått ned på åpen gate

Mann siktet etter at AUF-er ble slått ned på gaten

Reagerer etter flere avvik i utelivet fredag: - Et par av dem var ganske stygge. Vi kan ikke ha det sånn

Mann siktet etter at AUF-er ble slått ned på gaten

Saken oppdateres.

Semifinalen gikk natt til lørdag norsk tid.

Cheng vant det første settet 21–15. I det andre settet fikk den kinesiske spilleren ti matchballer, men trengte bare én. Cheng vant settet 21–10.

– Jeg opplevde kampen som en av de bedre i turneringen her. Jeg har litt mer feeling. Det er litt mer mitt spill og går litt fortere, mer på mitt nivå, sier den norske spilleren til NRK.

Fornøyd med første sett

Helle Sofie Sagøy var fornøyd med første sett, men ikke det andre.

– Hun er en bedre spiller, og hun har noen veldig fine slag som spiller meg ut, sier hun om den kinesiske motstanderen.

– Jeg hadde ikke ventet å vinne i dag, men jeg er jo ikke her for å tape heller. Jeg er greit fornøyd, men jeg kunne ha fått til litt mer spill i andre sett, sier Sagøy.

Kinesisk motstander på ny

23-årige Sagøy, som representerer Kristiansand Badmintonklubb, vant alle sine kamper i gruppespillet i SL4-klassen. Hun var seedet som nummer tre i turneringen, mens den kinesiske motstanderen var seedet som nummer to.

I den andre semifinalen vant Leani Ratri Oktila fra Indonesia over kinesiske Huihui Ma i to strake sett. Dermed blir det ny kinesisk motstander for Sagøy i bronsefinalen.