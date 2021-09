Ropstad fikk stortingsbolig fordi han var registrert på gutterommet

Disse to tingene kan hindre deg fra å bruke penger på ting du egentlig ikke trenger

Saken oppdateres.

– Selv om jeg har holdt meg til reglene, forstår jeg at dette oppleves negativt. Jeg var selv usikker på om jeg kunne benytte meg av pendlerbolig i Oslo sentrum etter at jeg ble stortingsrepresentant i 2009, men har hatt åpen dialog med Stortingets boligkontor om dette, skriver Ropstad i en SMS til NTB.

Ettersom KrF-lederen på papiret bodde hjemme hos mor og far på Sørlandet, fikk han gratis bolig av Stortinget, skriver Aftenposten.

Flyttet ut som 35-åring

Først i november i fjor, da Ropstad var 35 år, statsråd og etablert med kone og barn, meldte han flytting fra foreldrenes bolig.

Han bodde i Oslo før han ble stortingsmann i 2009. Samme år kjøpte Ropstad en halvdel av en tomannsbolig i Lillestrøm. Han flyttet aldri inn der, men tok i stedet over en bolig som ble betalt av Stortinget.

Det hadde han krav på etter Stortingets regler om pendlerbolig siden han var folkeregistrert hos foreldrene. Regelverket åpnet for at alle som er folkeregistrert mer enn 40 kilometer unna Oslo kan få gratis bolig. Flere toppolitikere har benyttet seg av disse godene.

Ber om revidering av reglene

Ropstad har ikke brutt noen regler ved å gjøre dette. Finansdepartementet har slått fast at representanter som er folkeregistrert hos sine foreldre, kan få pendlerfordelene. Ropstad sier han fremdeles har et eget rom i foreldrenes hus, og har fri tilgang der.

Ved å være folkeregistrert på gutterommet har Ropstad fått gratis bolig for seg og familien, fritak for skatt av fordelen ved gratis bolig og hatt mulighet til å få dekket hjemreise til foreldrene en gang i uken.

I tillegg har Ropstad tjent på leieinntektene og fortjenesten ved salg av tomannsboligen i Lillestrøm.

Aftenposten skriver at Guttorm Schjelderup, professor i samfunnsøkonomi ved NHH, mener reglene bør revideres. Ropstad sier han ikke har noe imot en gjennomgang av reglene.

Solberg: Bør være varsomme

– Jeg forstår at det han har gjort, har vært innenfor regelverket som Stortinget har. Men samtidig mener jeg vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sier Solberg til NRK.

Hun påpeker at ordningen med stortingsbolig eksisterer for at representanter skal ha mulighet til å drive politikk i hjemfylket samtidig som de sitter på Stortinget.

Statsministeren ble i en partilederutspørring på NRK spurt om hun mener det Ropstad har gjort, er kritikkverdig.

– Når jeg har sagt det jeg har sagt, om at man må passe på at man ikke bruker regelverket utover det som er intensjonene, så tenker jeg at det skulle man vært mye mer varsom med, svarte hun.

- Mener det ikke har konsekvenser

Hun avviste at det får konsekvenser for KrF-lederen.

– Så lenge dette er fullt i forhold til reglene, så mener jeg det kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene, men jeg mener ikke det har konsekvenser for ham.