Saken oppdateres.

– Det stemmer at vi har sagt to ulike ting, sier helseminister Bent Høie (H)

– Det stemmer at vi har hatt to ulike tanker i hodet. Vi har sagt at vi ikke ønsker for høye smittetall før størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, og vi har sagt at smittetallene ikke lenger skal styre livene våre når vi kommer dit at størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, sa helseministeren da han holdt koronapressekonferanse onsdag.

- Ny situasjon

Han påpekte at vi nå er i en annen situasjon enn tidligere.

– Vårt mål har vært å kommunisere åpent og ærlig både om det vi er sikre på, og det vi er usikre på. Både om det vi håper og det vi frykter. Før vi fikk vaksinen, kunne vi – for å sette det litt på spissen – nøye oss med å ha ett budskap og én tanke i hodet. Stigende smittetall krevde umiddelbart handling.

– Stigende smittetall krever ikke lenger umiddelbar handling, sa Høie.

- Feil inntrykk om koronainnlagte barn

Tirsdag ble helsedirektør Bjørn Guldvog sitert i NRK om at flere tusen barn kan trenge koronatilsyn av spesialisthelsetjenesten i vinter.

Nå presiserer han at estimatet var beregnet med utgangspunktet i tall fra Danmark, men at det er langt mer sannsynlig at antallet koronainnlagte barn vil være under 500.

– FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil få mindre enn 500 innleggelser blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren. Byrden på barnet og helsetjenesten er altså sammenlignbar med det vi er kjent med fra andre sykdommer slik situasjonen ser ut i dag, sier Guldvog.

FHI: Smitteklyngene øker på skolene

Smitten øker mest blant barn og unge, ifølge Folkehelseinstituttet. I aldersgruppen 6–12 år økte smitten med 54 prosent forrige uke.

For tenåringer steg smitten med 33 prosent. Barn og unge har nå flest meldte smittetilfeller i forhold til befolkningstallet, ifølge ukesrapporten til FHI.

Til sammen er det registrert 309 smitteklynger i barneskolen, noe som er en økning på 182 fra uken før. For ungdomsskolen er det registrert 167 klynger, opp med 65.

Hoveddelen av smitteklyngene er i Oslo og Viken. Smitteklyngene for ungdomsskolen ser typisk ut til å være noe større enn smitteklyngene for de yngre barna.