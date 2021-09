Nakstad: Massetesting er ikke nødvendig

17 000 følger turopplevelsene til Julie (29) - her er hennes beste turmat-tips

Saken oppdateres.

– Noen kommuner har kanskje gått litt bananas denne uken ved å bestille langt flere tester enn de har behov for. Det er kanskje noen misforståelser ute og går om at massetesting er nødvendig ved alle skoler, men det er det ikke, sier Nakstad til VG.

Siden august har Helsedirektoratet sendt ut fem millioner hurtigtester til landets kommuner. Nakstad sier det bare er ved skoler som har så mye smittespredning at sjekk av alle nærkontakter er umulig, at testing av alle elever er anbefalt. Nå bestilles det mange tester uavhengig av om smittepresset er høyt.

– Hvis alle elever i Norge skal testes to ganger i uken, ville vi bruke to millioner hurtigtester per uke. Da vil vi gått tom i løpet av få uker, sier Nakstad.

Han uttrykker forståelse for at kommunene ønsker å være på den sikre siden, men minner samtidig om at også hurtigtester koster penger og bør brukes etter behov.