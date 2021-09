Lysbakken lukker ingen dører for samarbeid: – Jeg tar hele hurven

Her står trondhjemmerne i kø - setter ny rekord i dag

Saken oppdateres.

Ordene falt i den NRK-sendte partilederdebatten i Bodø konserthus fredag.

SV-lederen sier det har blitt mye spill og spetakkel i årets valgkamp når alle lukker dørene til hverandre.

– Min holdning er at jeg tar hele hurven. De som må med, må med. Så får vi sette oss ned og snakke sammen, for det skylder vi det norske folk, sa Lysbakken.

– Dette valget er i ferd med å bli et oppbruddsvalg, et protestvalg mot Forskjells-Norge og klimakrise. Det må føre til en regjering som lytter til strømningene. Og da er en sentrumsregjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet en dårlig løsning, for da får vi ikke nok forandring.

– Vi er den samlende kraften på rødgrønn side, sa SV-lederen.