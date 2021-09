Vil fortsette som Høyre-leder

Rødt-Hege er historisk: Her er fire saker hun vil kjempe særlig hardt for

Saken oppdateres.

Avtroppende statsminister Erna Solberg sier hun vil fortsette som partileder etter valgnederlaget. Hun takker samtidig de borgerlige partiene for samarbeidet.

– Det er en ære å få lov til å lede Høyre, og for øyeblikket er min innstilling at jeg ønsker å fortsette å lede Høyre. Så er vi i den situasjonen at vi alltid skal diskutere hvem som skal lede Høyre annethvert år når vi har landsmøte som velger ledelse, sa Solberg til pressen tirsdag ettermiddag.

Den avtroppende statsministeren sier at hun ønsker å lede partiet fram til en ny valgseier ved neste valg i 2025, og hun har ingen planer om å gi seg.

Høyre fikk en oppslutning på 20,4 prosent, noe som er en nedgang på 4,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Solberg peker på at Arbeiderpartiet fikk en tilnærmet lik nedgang da de avsluttet sin åtte år lange regjeringsperiode i 2013.

– Det gikk litt bedre enn fryktet i valgkampinnspurten, men like fullt en tilbakegang. Det var ikke uventet etter åtte år i regjering, sa Solberg.

Koronahåndteringen fortsetter

Solberg, som har orientert kong Harald om flertallet for en ny regjering, har ennå ikke levert sin avskjedssøknad. Inntil videre fortsetter regjeringen i en overgangsperiode fram til den nye regjeringen tar over.

– Vi vil ikke sende forpliktende signaler internasjonalt eller ta beslutninger i kontroversielle saker i denne perioden. Men vi vil fremme saker i Stortinget og sørge for fremdrift i saker der det er nødvendig, slik tradisjonen er i Norge, sier Solberg.

Hun sier regjeringen også fortsatt har fullmakt til å håndtere kriser.

– Det betyr at vi vil fortsette å håndtere koronasituasjonen fram til en ny regjering er på plass, sier Solberg.

Borgerlig samarbeid

Nå skal Høyre tilbake til rollen som opposisjonsparti, en rolle de ikke har hatt på åtte år. Her ønsker de å fortsette det brede borgerlige samarbeidet, sier Solberg.

– Gjennom åtte år har et bredt borgerlig samarbeid gitt fire ulike sammensetninger av regjeringen. Men et bredt borgerlig samarbeid har hele tiden ligget i bunn for dette. Det vil også være Høyres vei videre, sier Solberg.

– Så legger jeg ikke skjul på at samarbeid i politikken ikke alltid er like enkelt. Men vi har fått til mye. Jeg har lyst til å takke Venstre og KrF og Frp for et godt samarbeid i disse årene, sier hun.

– Vær deg selv

Solberg har et godt råd til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre. Han må være seg selv og ikke forsøke å være noe annet.

– Mitt beste råd er at han må være seg selv i måten han jobber på, han må ikke finne noen andre modeller, sier Solberg.

– Det er så altoppslukende å være statsminister at hvis du skal forsøke å bygge et image, gjøre eller være noe annet enn det du er, så kommer det bare til å være vanskelig, sier hun.