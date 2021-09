Fotballklubb utsatt for flere tyverier og hærverk på kort tid: - Vi er veldig lei oss

For meg representerer statuen historieforfalskning og unnfallenhet

Mer stående applaus for Ronny 5

KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone.

Se siste nytt om koronasituasjonen her

KrF-lederen sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men Ropstad betalte ikke en krone.

Ropstad innrømmer at han tok grep for å slippe skatt på pendlerboligen

Politiet ber ikke om forlenget isolasjon for Tengs-siktet

Se siste nytt om koronasituasjonen her

Mer rulleski for Northug – konkurrerer i Sverige søndag

Saken oppdateres.

Klokken 13.00 skal helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør Line Vold i FHI informere om siste korona-nytt.

Helsedepartementet måtte torsdag avvise opplysninger fra Dagens Næringsliv om at det på dagens pressekonferanse ville bli varslet full gjenåpning av samfunnet.

– Uavhengig av om det er pressekonferanse eller ikke i morgen: Det som står i DN-artikkelen, stemmer ikke. Det blir ikke varsling av full gjenåpning i morgen, opplyste en kilde i departementet til NTB.

Til TV 2 opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det vil komme endringer allerede de neste ukene, men svarer ikke på når den fulle åpningen av samfunnet vil skje.

– Et av de viktigste rådene vi kommer til å gi, er at man fortsatt bør holde seg hjemme ved sykdom, sier han.

Han trekker samtidig fram at mye kommer til å endre seg de neste ukene og månedene, ikke minst vil flere mennesker være fullvaksinert.

Onsdag ettermiddag poengterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) overfor NTB at smittetallene ser ut til å flate ut, og at r-tallet nå er under 1.