Slik blir neste steg i gjenåpningen: - Nærmer oss tiden for en normal hverdag

Saken oppdateres.

Fredag holder helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør Line Vold i FHI informere om siste koronanytt.

Helsedepartementet måtte torsdag avvise opplysninger fra Dagens Næringsliv om at det på dagens pressekonferanse ville bli varslet full gjenåpning av samfunnet.

– Uavhengig av om det er pressekonferanse eller ikke i morgen: Det som står i DN-artikkelen, stemmer ikke. Det blir ikke varsling av full gjenåpning i morgen, opplyste en kilde i departementet til NTB.

Nedjusterer TISK-strategien

- Vi nærmer oss tidspunktet hvor vi kan gå over til en normal hverdag, sier Høie.

Helseministeren understreker at han ikke vil gi en konkret dato ennå - og at en normal hverdag hverken vil være smittefri eller sykdomsfri, da både korona, influensa og andre virus fortsatt vil eksistere i samfunnet.

Han sier samtidig at nedjustert TISK blir innført 27. september. Regjeringen legger opp til at dette videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker. Deretter varsler regjeringen at det trolig blir aktuelt å gå over til normalsituasjon med økt beredskap.

- Fremover må færre i karantene, og kommunene vil i mindre grad drive med smittesporing- Men det vil fortsatt være et viktig verktøy for å hindre smittespredning, sier han.

Fjerner ikke alle koronaregler

Når landet omsider altså vender tilbake til en normal hverdag, vil de aller fleste nasjonale reglene forsvinne, sier Høie. Deriblant meterkravet, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster, innslippsstopp, krav om bordservering og så videre.

Likevel kommer ikke regjeringen til å fjerne samtlige restriksjoner ved gjenåpningen. Blant annet må man fortsatt isolere seg dersom man får påvist koronaviruset.

Regelen som hindrer utlendinger å komme til Norge fjernes, med unntak for borgere fra tredjeland som ikke kommer fra såkalte lilla land med lav smitte. Innreisende må trolig også gå gjennom testing og karantene.

- Men det vil også komme enkelte lettelser i disse reglene. Dette må vi komme tilbake til, sier Høie.

Ber kommunene få fart på koronavaksinering

Høie oppfordrer alle til å fortsette å følge smittevernråd og -regler, som å være nøye med håndhygiene og å holde seg hjemme når man er syk eller har symptomer. Dette gjelder også etter gjenåpningen.

- På grunn av at folk har vært flinke til å vaske hendene og holde avstand etter pandemien, har også influensatallene gått kraftig ned. Slik kan vi bidra til å redusere trykket på sykehusene også fremover, sier han.

Regjeringen ber alle som er i risikogruppen, men også barn, om å ta influensavaksinen når den kommer senere i høst.

Kommunene oppfordres til å gjøre det de kan for å få unnagjort koronavaksineringen innen uke 40, før influensasesongen, slik at de kan konsentrere seg om den etterpå.

I en normal influensasesong dør rundt 900 mennesker.

Forventer nedgang i koronainnleggelser

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser at det vil komme endringer allerede de neste ukene, men svarer heller ikke på når den fulle åpningen av samfunnet vil skje.

Onsdag ettermiddag poengterte Høie overfor NTB at smittetallene ser ut til å flate ut, og at r-tallet nå er under 1.

Line Vold i FHI sier at hun regner med en synlig nedgang i antallet koronainnleggelser i neste uke eller uken etter.