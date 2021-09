Fra mandag venter en ny koronahverdag. Dette betyr det for deg

Hang etter resten av landet med vaksinering - nå leder Trøndelag an

Jeg fyller 80 i januar. Om jeg er kompetent til å kjøre bil, er et annet spørsmål!

Drapsetterforskning etter funn av to døde på Kolbotn – en av de døde var politimann

Sveinung Rotevatn (V) har betalt over 200 000 kroner for lite skatt på pendlerboligen

- Kjøringen var så graverende at førerkortet ble beslaglagt

Drapsetterforskning etter funn av to døde på Kolbotn – en av de døde var politimann

Anders Beyer fratrer som direktør for Festspillene i Bergen – styret har ikke lenger tillit til ham

Aftenposten: Sveinung Rotevatn og Tore Storehaug har betalt minst 400.000 for lite i skatt

- Mener at kjøringen var så graverende at førerkortet ble beslaglagt

Saken oppdateres.

Politiets operasjonssentral fikk melding via AMK om en alvorlig voldshendelse i en leilighet på Kolbotn klokken 1.16.

Politi og ambulanse rykket umiddelbart ut til stedet. Der ble det funnet to voksne personer i 40-årene med store skader. Begge ble bekreftet døde på stedet. De avdøde er mann og kone, opplyser politiet.

– Pårørende er varslet, og parets barn blir ivaretatt av nær familie, sier politiadvokat Nina Marthinsen.

Har jobbet som politimann

NRK skriver at mannen har bakgrunn fra politiet, men at han de siste årene har vært ansatt på Politihøgskolen. Politihøgskolen bekrefter at en av de døde er ansatt hos dem.

«Dette er en tragisk sak, og våre tanker går naturlig nok til familie, venner og kolleger som berøres av dødsfallene. Ansatte ved Politihøgskolen ivaretas nå i tråd med de prosedyrer vi har», skriver pressevakt Rune Kvernen ved høgskolen til NRK.

Politiet er i full gang med etterforskning. De gjennomfører blant annet kriminaltekniske undersøkelser i boligen.

Tror ikke flere har vært involvert

Politiet skriver at de to ikke har vært registrert i noen saker hos dem tidligere.

– Det er ingen opplysninger per nå som tyder på at andre personer er involvert i hendelsen, sier Marthinsen.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen har vi fortsatt ingen opplysninger å gi om dødsårsak eller øvrig hendelsesforløp, sier hun.

Politiet sier at de per onsdag formiddag ikke har noen ytterligere opplysninger å gi, men at de vil komme med en oppdatering i løpet av ettermiddagen.