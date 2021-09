Helsedirektøren til VG: Store muligheter for å reise globalt i vinter

Det så mørkt ut for et barn til for Line. Så åpnet St. Olav nytt tilbud

Saken oppdateres.

– Hvis ting går som de skal, så kan mulighetene for å reise ganske fritt globalt være store for fullvaksinerte i løpet av denne vinteren, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG onsdag kveld.

Tirsdag ble det kjent at Norge nå godtar koronasertifikater fra en rekke nye land. Det er også ventet at stadig flere land vil bli tilkoblet denne EU-løsningen i tiden fremover.

Spår færre restriksjoner for uvaksinerte

Guldvog forklarer at systemene for koronasertifikat vil bli kompatible for langt flere land utenfor EU i løpet av vinteren, og at det derfor vil bli enklere å reise mellom land i løpet av relativt kort tid.

Det vil imidlertid være naturlig med tiltak rettet mot uvaksinerte i en tid fremover, mener han. Men det vil trolig også bli færre restriksjoner for dem.

Guldvog peker på at testing kan erstatte karantene - kanskje med en overgangsperiode med nedkortet karantenetid.

Han spår også at det snart vil bli slutt på det lovpålagte kravet om karantenehotell, men at det kanskje kan eksistere som et tilbud for dem som ikke har et egnet karantenested.

- Det vil antagelig være slik at grensepasseringer kommer til å være annerledes i ganske lang tid fremover. I alle fall til neste år, sier han til VG.