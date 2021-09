Märtha Louise fyller 50: Har arvet effektiviteten til mamma og humoren til pappa

Kongetall for Antonsen-serie – kan bli ny sesong

– Jeg ligner nok veldig mye på begge to, kanskje med effektiviteten til mamma og humoren til pappa, sier hun til NTB på spørsmål om hun nå i voksen alder oppdager nye trekk ved seg selv som minner henne om foreldrene, kongeparet.

Onsdag fyller hun 50 år. Dagen markeres med kaffe på senga og kake, men det blir også jobb: 1.000 eksemplarer av hennes nye bok «Hèst – klassisk og moderne strikk», som gis ut senere denne måneden, skal få prinsessens signatur.

Märtha Louise liker å ha mange prosjekter på gang, i likhet med sin mor. Men dronning Sonjas treningsvilje har hun ikke arvet, påpeker hun.

– Det er jo fremdeles vanskelig å holde følge med henne når vi er på fjelltur, og hun er 84! Da vi var i Lofoten i fjor, var vel den første gangen jeg klarte å holde følge og samtidig ha litt overskudd til å prate da jeg kom ned igjen, ler hun.

Et monarki i forandring

Hun er to år eldre enn sin bror, kronprins Haakon, men er likevel nummer to i arverekken. Først i 1990 ble regelverket endret til at den førstefødte i kongefamilien blir tronarving uavhengig av kjønn.

Märtha har gjennom årene vært vitne et monarki i forandring. Moren kom inn i kongefamilien i 1968 da hun giftet seg med daværende kronprins Harald – etter mye motstand.

– Da var det veldig mannsdominert på Slottet, «hvorfor skulle en kvinne komme her?", ikke sant. Hun hadde jo ikke eget kontor en gang, sier hun.

– Så hun har kommet langt fra det å ikke ha en plass, til det hun og pappa har skapt sammen.

Dronning Sonjas pågangsmot har vært til inspirasjon og hjelp, sier Märtha.

– For meg har hun vært et kjempestort forbilde, også fordi hun har så mye energi, masse planer og mange jern i ilden hele tiden. Det er stadig noe som skal fornyes, foredles og forbedres, sier hun.

Pandemi og avstandsforhold

Pandemien har ført med seg mange utfordringer, og én av dem har vært å ikke kunne være sammen med kjæresten Durek Verrett, som bor i USA.

– Det er jo kjempeutfordrende og vondt å ikke se hverandre på mange måneder. Det er veldig fint når man endelig får være sammen med hverandre igjen, men vi skulle jo gjerne ha kunnet besøkt hverandre mer enn det vi har fått gjort, sier hun.

– Hvordan ligger dere an med flytteplanene?

– Nei, der ligger vi jo ikke an. Jeg aner ikke! Det har blitt utsatt hele tiden, så vi får se når det skjer. Og akkurat nå er jeg her. Jeg har ikke noen tidsplan på det en gang, sier hun.

Åpnet opp i TV-dokumentar

Tidligere i år kunne TV-seere bli bedre kjent med Märtha Louise og døtrene i dokumentarserien «Märtha». Selv sier hun at hun valgte å åpne opp og vise fram livet sitt for å justere inntrykket som mange har av henne.

Hun var lei av å bli definert av andre hele tiden.

– Det blir et fordreid bilde av meg der ute når det skal bli så sensasjonelt hele tiden. Så jeg kjente at det var viktig for meg å vise hvem jeg er, og hva jeg egentlig står for.

Hun har fått mange hyggelige og positive tilbakemeldinger etter at hun viste fram hverdagen sin på TV. Flere har til og med beklaget at de hadde et feilaktig inntrykk av prinsessen.

– Det er mange som har sagt ting som «unnskyld, jeg har misforstått deg» og «jeg har vært negativ til deg før, men nå skjønner jeg mer av deg». Og det er faktisk flere pressefolk som har kommet til meg og sagt unnskyld også. Så det har vært veldig hyggelig, altså, sier Märtha.

Ingen 50-årskrise

I en alder av 50 år opplever hun en trygghet og en styrke som hun sier har blitt forsterket i kjølvannet av krisen som familien gikk gjennom etter at Ari Behn tok sitt eget liv i romjulen 2019.

– Nå vet jeg at jeg kan takle hva som helst. Og det at jeg vet dét, gjør at jeg har en helt annen trygghet som jeg kan fortsette livet med, sier hun.

En 50-årskrise har bursdagsbarnet heller ikke sett snurten av. Tvert imot gleder hun seg over å fylle 50.

– Det er noe med å være på plass i livet også. Det er bedre å bli 50 enn ikke å bli det, sier hun.

– Min far sier at alder bare er et tall, så jeg får lytte til ham som er litt eldre enn meg og har mer erfaring.