Nå starter regjeringssonderingene: – Jeg gleder meg og er optimistisk

Saken oppdateres.

– Jeg gleder meg og er optimistisk, proklamerte Ap-leder Jonas Gahr Støre da han sammen med Sp-leder Trygve Slagvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken møtte pressen på Hurdalssjøen torsdag morgen.

De tre partiene starter i dag sonderinger om en mulig trepartiregjering, skriver Aftenposten.

Støre og Ap håper sonderingene skal ende med reelle regjeringsforhandlinger og en ny rødgrønn trepartiregjering.

Tre eller to partier?

SV ønsker også en trepartiregjering, mens Sp hele tiden har vært tydelige på at de har ønsket en Ap/Sp-regjering uten SV. Mandag ble det klart at de nå åpner for å sondere om det er muligheter for en trepartiregjering.

Støre beskriver sonderingene som en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger. Han har ikke satt opp noen tidsplan for hvor lenge sonderingene vil vare.

Fra Arbeiderpartiet er det Støre og nestleder Hadia Tajik som deltar i sonderingene. Fra Senterpartiet er det partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

- Jeg er spent

Fra SV er det partileder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø.

– Jeg er spent, sa Lysbakken til pressen da han torsdag morgen gikk inn på Hurdalssjøen hotell før sonderingene med Sp og Ap startet.

– Jeg er først og fremst nysgjerrig på å finne ut hva vi kan få til, og det er det vi er her for å finne ut.

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til VG at mulighetene er større enn utfordringene.

– Jeg har gode forventninger til å bruke tiden godt, og gå rett på sak, sier Støre.