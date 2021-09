I morgen gjenåpnes Norge: - Fjerner de aller fleste smittevernstiltakene

Nå er det dags for å bygge det Norge vi ønsker å se

- I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid, innledet statsminister Erna Solberg (H) i regjeringens pressekonferanse fredag ettermiddag.

- Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag. Fra i morgen klokka 16 fjerner vi de aller fleste smittevernstiltakene.

Hun forteller at FHI og Helsedirektoratet har gitt regjeringen råd om at det rundt månedsskiftet ville være mulig å gå over til en normal hverdag.

- Endelig kan vi legge bort meteren, sier helseminister Bent Høie (H), som demonstrativt folder sammen en målestokk.

- Men jeg knekker den ikke. Jeg tar godt vare på den. Det kan hende det blir bruk for den igjen, sier han.

Fulle konsertsaler og tribuner

Fra lørdag er det igjen tillatt med fulle tribuner og fulle konsertsaler etter halvannet år med strenge begrensninger. Det blir også full gjenåpning i idretten.

- Meteren gjelder ikke lengre. Vi kan nå være sammen på samme måte som tidligere. Alle reglene i covid-19-forskriften om arrangementer, idrett og serveringssteder oppheves. Det gjelder også hvor mange som kan være sammen, innslippsstopp og krav om bordservering. Nå kan vi leve som normalt, sier Solberg.

I praksis betyr fjerningen av tiltakene at noen fortsatt vil bli smittet og syke, ettersom koronaviruset fortsatt vil være blant oss, sier Solberg.

- Derfor må de uvaksinerte fortsatt melde seg på til vaksiner. Når vi går over til en normal hverdag fjerner vi de aller fleste restriksjoner innenlands. Men det vil fortsatt være noen råd. Får du symptomer må du teste deg, enten du er vaksinert eller ei. Hvis du blir smittet av korona må du fremdeles isolere deg for å unngå å smitte andre. Dette er en regel, som du kan få bot for om du ikke følger den.

Hun minner om at Norge ikke er ferdig med pandemien før verden er ferdig med pandemien.

Endrer innreiseregler

Fra lørdag må ikke lenger ikke-beskyttede reisende fra oransje områder eller barn under 18 år, være i innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.

Barn under 18 år skal ikke ha innreisekaranteneplikt. De skal likevel oppfordres til å teste seg med PCR eller antigen hurtigtest tre døgn etter ankomst. Barns testplikt på grensen opprettholdes.

Videre skal alle reisende fra oransje områder ikke lenger ha plikt til å gå i innreisekarantene ved ankomst Norge.

Regjeringen opphever også innreiserestriksjoner fra EU/Schengen, Storbritannia og såkalte lilla land.

Fraværsgrensen kommer tilbake

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier at barn svært sjeldent blir alvorlig syk hvis de blir smittet, og peker på at vaksinasjonsgraden er høy også blant unge nå.

- Det er ikke lenger nødvendig med strengere tiltak i samfunnet, derfor opphever vi også strenge tiltak i skoler og barnehager.

Hun sier videre at kommunene fortsatt kan bruke trafikklysmodellen i unntakstilfeller, som ved store smitteutbrudd.

- Selv om vi mener det er trygt å fjerne smitteverntiltakene nå, vil vi følge nøye med, og gjøre endringer raskt dersom det blir nødvendig.

Samtidig opphever regjeringen unntaket i fraværsregelen i videregående skole fra 11. oktober.

Elever må da igjen ha legeerklæring for å få godkjent sykdomsfravær.

