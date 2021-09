Nå kan du velge hvilken type koronavaksine du vil ha

Valgfrihet for foreldre er et gode som må bevares

Saken oppdateres.

Til nå har nordmenn fått den vaksinetypen de har blitt satt opp på, noe som har betydd at enkelte har fått en dose av hver av de to vaksinetypene i Norge, Modernas og Pfizers koronavaksiner.

Selv om kombinasjon av de to typene gir minst like god beskyttelse som å få to doser av sammen vaksinetype, har Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, forståelse for at noen ønsker å få samme vaksinetype for begge dosene.

– Nå som vi har god tilgang på både Pfizer og Moderna, kan kommunene tilby befolkningen den vaksinetypen de ønsker, sier han i en pressemelding.

Bukholm understreker at det viktigste er at den voksne befolkningen blir fullvaksinert, og han håper valgfriheten kan hjelpe kommunene med å nå de som har tvilt på å kombinere vaksinetyper.

Folkehelseinstituttet vil sende koronavaksiner til kommuner som bestiller, så snart som mulig. Utsendingen kan ta noe tid ettersom instituttet nå forbereder utsending til kommunene av årets influensavaksiner.

– Dette betyr at de som så langt ikke har startet på eller fullført koronavaksineringen, ikke kan forvente at begge vaksinetyper alltid er tilgjengelige i kommunens vaksinasjonstilbud, sier Bukholm