Riksrevisjonen fikk formelt klarsignal til å kontrollere Stortinget

Saken oppdateres.

– De siste ukene har vært krevende, men jeg er glad for at vi nå har fått en formell bekreftelse på at vi faktisk kan gjøre jobben vår, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Videre opplyser Riksrevisjonen at det fortsatt er uklart hvilke saker de skal gjennomgå.

– Vi skal først gjøre en grundig kartlegging for å finne ut hva vi eventuelt bør se nærmere på. Våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med. I tillegg kommer vi til å fortsette med å kontrollere Stortingets årsregnskap, slik vi alltid har gjort, også i perioden fra 2017, opplyser Riksrevisjonen.

(©NTB)