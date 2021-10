Treff på mer enn 25 markører i DNA-beviset i Tengs-saken

Taxikaos rammer fortsatt hundrevis av barn: Her hentes Benjamin (5) og Karan (6) 52 minutter for seint

James Bond på Ørlandet er nesten like stort som flyfoto på 70-tallet

Solgt 900 000 over takst: - Flere meglere må innrømme feil og si at de har bomma på pris

Politiet trekker bøter på 60.000 til familie som gikk på do i Sverige

Tidligere advokat dømt for underslag av 100 millioner

47-åring anker dommen for drapet på sin egen mor

Saken oppdateres.

Lagmannsretten skriver i fengslingskjennelsen ifølge Stavanger Aftenblad at det er treff på flere Y-markører enn det Universitetet i Oslo vanligvis tester for. Det er snakk om 25 markører.

Det er strid om hvor sterkt et slikt bevis er, ettersom Y-markører først og fremst brukes som utelukkelsesbevis, altså for å slå fast at en person ikke har noe med saken å gjøre.

– Treff på 25 markører høres mye ut, sier Arvid Heiberg, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, til Aftenbladet.

– Når man skal analysere DNA på Y-kromosomet, har man et sett med markører for å vise variasjonen i en befolkning, i dette tilfellet den norske. Jeg vil tro at det ligger i rapporten fra Østerrike hva treff på så mange markører betyr i dette tilfellet. Men til slutt er det domstolen som skal vurdere bevisene, sier Heiberg.

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet, nekter straffskyld. Hans forsvarer Stian Kristensen sier at det ikke dreier seg om et tradisjonelt DNA-bevis.