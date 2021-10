Regjeringen anbefaler tredje vaksinedose til eldre

Intern feil førte til at Facebooks plattformer var nede i seks timer

Nå kan denne tomta i Trondheim få 170 nye boliger: - Grenser til et helt fantastisk område

Her sjekker krimtekniker taket på McDonald's

Kirken fikk et overskudd på 70 millioner i koronaåret

Landro tar over Ull/Kisa

Saken oppdateres.

Helseminister Bent Høie (H) presiserer at det er snakk om en oppfriskningsdose med Pfizer-vaksinen, som det europeiske legemiddelverket EMA har godkjent til dette formålet.

Det er aldersgruppen 85 år og oppover, samt sykehjemsbeboere, som prioriteres først. Deretter de fra 75-84 år, og deretter de på 65-74 år.

– Det er begrenset kunnskap om dette, men FHI mener nytten trolig overstiger risikoen hos eldre. Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, og at det er lengst siden de ble fullvaksinert, sier Høie.

Han sier han håper en tredje dose vil gi forlenget beskyttelse, og bedre beskyttelse mot nye koronavarianter.

Den norske anbefalingen er mer snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. De ber land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Norge har tidligere åpnet for en tredje vaksinedose til folk med nedsatt immunforsvar.

FHI anbefalte regjeringen å tilby en boosterdose til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere, med sannsynlig utvidelse ned til aldersgruppene 75–84 år og 65–74 år innen nær fremtid.

Alternativt mente de regjeringen bør anbefale boosterdose til alle fra 65 år og eldre, med samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon.