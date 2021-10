Ny stortingspresident varsler opprydding: – Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten

Glade nyheter etter at han måtte beklage til Maren Lundby

Saken oppdateres.

– Det er en stor jobb som står foran oss. Det blir hardt arbeid i tida framover, sier Hansen til NTB.

Lørdag ble hun valgt til ny stortingspresident, det høyeste offentlige vervet etter kongen.

Men Ap-politikeren overtar i en tid preget av omfattende avsløringer i pressen knyttet til representantenes økonomiske goder, spesielt pendlerboliger og etterlønn.

Hansen gjør det nå til en hovedoppgave for det nye presidentskapet å ta tak i disse sakene.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sier hun.

– Jeg tror vi må ha en grundig opprydning. Mye er allerede satt i gang, men vi må fullføre arbeidet.

Frykter politikerforakt

Hansens frykt er at avsløringene skal føre til mer politikerforakt i Norge.

– Jeg tror det kommer til å gå ut over rekrutteringen til politikken, at folk ikke orker det fordi de er så redd for å gjøre feil, sier hun.

Ifølge henne er det avgjørende at Stortinget viser nøkternhet i sin pengebruk.

– Vi må nok ha en gjennomgang av de ordningene Stortinget har, slik at ikke det blir en oppfatning der ute av at vi har særdeles gode ordninger som andre ikke har. Folk skal kunne utøve arbeid som stortingsrepresentant, men vi skal ikke velte oss i goder. Det er viktig, sier hun.

Hansen understreker at Stortinget allerede har satt i gang flere granskinger.

– Så må vi se om vi skal gjøre ytterligere ting, sier hun.

Stemningsskifte

Men det er ikke bare opprydding som kommer til å prege livet i Stortinget framover.

Også hverdagspolitikken blir interessant, lover Hansen:

– Det som er spennende nå, er at Stortinget blir veldig viktig med en mindretallsregjering. Veldig mye skal skje i Stortinget og ikke i regjeringskontorene. Vi har hatt mindretallsregjering nå også, men jeg tror virkelig det blir en vitalisering av Stortingets arbeid.

Hun mener det har skjedd et stemningsskifte, selv om den påtroppende regjeringen har blinket ut SV som sin foretrukne budsjettpartner, mye på samme måte som Fremskrittspartiet har vært budsjettpartner for den avtroppende regjeringen.

Den nye Ap-Sp-regjeringen skal etter planen overta torsdag i neste uke.

Normaliteten tilbake

Hansen overtar som stortingspresident etter Tone Wilhelmsen Trøen (55) fra Høyre.

Noe av det siste hun gjorde før avgangen, var å avvikle koronarestriksjonene på Stortinget og fjerne pleksiglassene som var satt opp i stortingssalen.

«Deilig», oppsummerer Hansen.

– Jeg klarer nesten ikke å oppføre meg i kantina. Det er så rart at vi nå gjør ting på normal måte. Alt har vært så spesielt her, du har ikke kunnet sitte overalt. Det har vært så strengt.

Hvis smittevernreglene kommer tilbake, tror Hansen at Stortinget nå er bedre forberedt.

Det gjelder også med tanke på rollefordelingen mellom regjering og Storting:

– Vi har lært litt av det som har vært. Jeg tror alle ble tatt litt på sengen, og jeg har tenkt i ettertid at vi kanskje ga regjeringen litt vide fullmakter, sier Hansen.

Hun tror ikke regjeringen kommer til å få like vide fullmakter hvis det samme skjer igjen.