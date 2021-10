Sanner: – Et mer normalt budsjett for 2022

Sanner: – Et mer normalt budsjett for 2022

Saken oppdateres.

– Søvnen har vært veldig god, selv om jeg må innrømme at jeg er litt spent før en så stor og viktig dag. Statsbudsjettet er alltid viktig, men det er spesielt i dag siden det er det siste budsjettet Solberg-regjeringen legger fram, sa finansministeren til pressen som hadde samlet seg utenfor Sanners hjem i Bærum tirsdag morgen.

– Mye går bra i norsk økonomi. Det betyr at vi kan ta ned oljepengebruken, noe vi gjør i 2022. Det er godt å kunne overlevere en økonomi i bedre stand enn den vi overtok, sa han.

Her er noen nøkkeltall:

Regjeringen vil bruke 322,4 oljemilliarder til neste år, 84,4 milliarder mindre enn i år.

Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP-Fastlands-Norge) er ventet å øke med 3,8 prosent neste år, mot en ventet økning på 3,9 prosent i år.

Den registrerte arbeidsledigheten anslås å gå ned fra 3,2 prosent i 2021 til 2,4 prosent i 2022.

Underskuddet i 2022 blir rundt 84 mrd. kroner lavere enn i 2021 og 63 mrd. kroner lavere enn i 2020, regnet i 2022-kroner.

Listen oppdateres fortløpende.

Tøffe prioriteringer

Sanner overtok statsrådsposten i januar 2020 og beskriver selv at han fikk en drøy måned som «vanlig» finansminister før koronakrisen slo inn.

– Jeg mener at vi sammen, inkludert opposisjonen og partene i arbeidslivet, samlet oss om gode tiltak. Når jeg ser tilbake, så mener jeg at vi har lyktes med å komme ut av krisen med et sterkt næringsliv, sånn at folk kan komme tilbake på jobb.

Det har vært tøffe prioriteringer i arbeidet med dette budsjettet, ifølge Sanner.

– Det må vi venne oss til. Handlingsrommet i budsjettet framover kommer til å bli mindre enn det har vært.

Han sier at han ikke er bekymret for hva Støre-regjeringen vil gjøre med budsjettet.

– Men vi er politisk uenig, så det blir en ny retning. Jeg håper de tar vare på den gode utviklingen i arbeidsmarkedet.

Flere milliarder ekstra til kommunene

– Til neste år foreslår vi å øke de frie inntektene til kommunene med 2 milliarder kroner, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H) til NRK noen timer før statsbudsjettet legges fram.

Kommunalministeren opplyser også at kommunene vil få varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

– De vil også få over 5 milliarder kroner mer i inneværende år enn det de så for seg ved begynnelsen av året, noe som kommer på toppen av de 3,2 milliarder kronene. Så det er betydelig økning i inneværende år, noe som gir et godt utgangspunkt for neste år, sier han.