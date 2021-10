Solberg på plass på Slottet – søker om avskjed

Sanner: – Et mer normalt budsjett for 2022

Saken oppdateres.

Den avtroppende statsministeren varslet tidligere tirsdag Stortinget om beslutningen om å søke avskjed. Dette skjer i et ekstraordinært statsråd på Slottet klokka 13.

Rundt klokka 12.45 begynte flere svarte statsrådsbiler å kjøre opp foran Slottet. Ut av den ene bilen kom statsministeren. Flere av de andre statsrådene ble også observert på vei inn på slottet.

Etter at avskjedssøknaden er levert, vil kong Harald etter råd fra Solberg kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og gi ham oppdraget med å danne ny regjering, mens han vil be Solberg fortsette som leder av et forretningsministerium inntil en ny regjering er klar på torsdag.

Erna Solberg har varslet at hun holder pressekonferanse klokka 15 i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet.

Regjeringen hennes har nå sittet ved makten i åtte år, gjennom to stortingsperioder. I første omgang var det Høyre og Frp som gikk sammen om å danne regjering 16. oktober 2013, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier.

I januar 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og til slutt også KrF januar året etter. Ett år etter dette igjen, gikk Frp ut av regjeringen 24. januar 2020. Partiet har likevel støttet Solberg-regjeringens statsbudsjetter.