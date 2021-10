Politiet: Fem personer drept på Kongsberg

Takker for seg etter 18 år

Saken oppdateres.

Politiet bekrefter at det er fem drepte. To personer er skadd, blant dem en politimann som ikke var på jobb.

Det sa Øyvind Aas, driftssjef i Buskerud-politiet, på en pressekonferanse klokka 23.15 onsdag kveld.

– Det er fem drepte og to som er skadd. Den ene skadde er en politimann som var i butikken på sin fritid, sier Aas, som legger til at pårørende til de drepte og skadde er varslet.

Politiet vil ikke gå inn på alder og kjønn på de som er drept, men sier at de har tilknytning til stedet.

– De drepte har tilknytning til området dette skjedde i. Det er naturlig, sa Aas.

– Jeg kan ikke svare på om det er en relasjon mellom gjerningsperson og ofrene. Vi forholder oss til ofrene som er og vil undersøke om det er en relasjon, sa han også.

Aas sier at politiet avfyrte varselskudd før pågripelsen. Den pågrepne mannen brukte en pil og bue i angrepene.

– Det er naturlig å vurdere om dette er en terrorhendelse, sier Aas videre.

Politiet mistenker ikke at flere personer var involvert i angrepet på Kongsberg enn mannen som er pågrepet. Den pågrepne mannen er kjørt til arresten i Drammen.

Det gikk en halvtime fra politiet kom til stedet til mannen ble pågrepet. Aas opplyste mot slutten av pressekonferansen at de ønsker tips på tipstelefon 47696400 i forbindelse med denne saken.

Politiet sier det er for tidlig å svare på spørsmålet om det dreier seg om en terroraksjon.

- Ut fra hendelsesforløpet så er det naturlig å vurdere om dette er en terrorhandling. Den pågrepne er ikke avhørt, det er derfor for tidlig å si noe om dette - hva som er knyttet til vedkommende sin motivasjon, sa Øyvind Aas, leder i politiets driftsenhet Buskerud, i en en pressekonferanse like etter klokka 22.

Aas sier følgende om hva som skal til for at politiet ser på dette som en terrorhandling:

- Vi har alle muligheter åpne. Også om at det er en terrorhandling. Så får etterforskninga og motivasjonen til den som er sikta i saken avklare det, sier Aas.

Statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland holdt et pressetreff om saken klokka 22.45.

- Én person sto bak

- Mannen som har utført handlingen, er pågrepet av politiet, og det har ikke vært aktivt søk etter flere personer. Ut fra de opplysningene vi har, er det én person som sto bak dette, sier Aas.

Laagendalsposten skrev at beredskapstroppen (Delta), militære styrker og et stort antall politibiler og ambulanser er på plass i Kongsberg.

Politiet opplyser at det er flere åsteder over et større område etter den alvorlige voldshendelsen på Kongsberg onsdag.

Politiet har bekreftet at flere er skadd og omkommet i voldshendelsen. En gjerningsmann er pågrepet, og politiet mener han handlet alene.

– Det er flere åsteder over et større område, sa Øyvind Aas, politisjef i Drammen, på en pressebrifing.

Et stort område er sperret av, og politiet har bedt folk om å holde seg borte fra stedet.

Coop bekrefter at deler av den alvorlige voldshendelsen på Kongsberg skjedde i en av kjedens butikker.

Politiet har sagt at det er flere åsteder i hendelsen, der flere personer er døde og skadde.

– Vi kan bekrefte at det har vært en alvorlig hendelse i vår butikk, og at ingen av våre ansatte er fysisk skadet. Vi er nå opptatt av å følge opp våre ansatte, og utover det henviser vi til politiets etterforskning, sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, til Nettavisen.

Stort område evakuert

Laagendalsposten skriver at et stort område på Vestsiden i Kongsberg og Nybrua evakuert og sperret av. I tillegg har det vært en politiaksjon ved en adresse.

– Det er en stor etterforskning som pågår, sier Aas.

Hele sør-øst politidistrikt er involvert i saken, og de har også fått bistand fra Oslo.

Sykehuset i Drammen er blitt satt i beredskap etter hendelsen.

Det var klokken 18.28 onsdag at politiet meldte at det pågikk en aksjon i Kongsberg sentrum. De ba samtidig publikum om å holde seg innendørs fordi de ikke hadde kontroll på gjerningspersonen, etter at en person var blitt skutt etter med pil og bue.

PST orientert

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Det var VG som først meldte at PST var orientert.

Ordfører Kari Anne Sand sier kommunen har mobilisert for å kunne ta imot berørte.

– Kommunen setter krisestab og etablerer mottak. Både sykehus og legevakt er i beredskap. Det er kaotisk og mye rykter nå, vi følger situasjonen tett og vil bistå med å løse situasjonen, sier Sand til NTB.