Kjære politikere: Det haster med å få to barnehageopptak i året

Mann i 30-årene siktet for drapene på Kongsberg

Jakta er positivt for folkehelsa, økonomien og dyrevelferden

Her planlegges RBKs framtid: - Har gått kjappere enn vi trodde

Nytt sted åpnet på City Lade. Her selger de trenddrikken fra sosiale medier

FN-sjefen sjokkert over Kongsberg-drapene

FN-sjefen sjokkert over Kongsberg-drapene

FN-sjefen sjokkert over Kongsberg-drapene

Kongsberg kirke åpner dørene for alle etter drapene i kommunen

Nytt sted åpnet på City Lade. Her selger de trenddrikken fra sosiale medier

FN-sjefen sjokkert over Kongsberg-drapene

Kongsberg kirke åpner dørene for alle etter drapene i kommunen

Saken oppdateres.

Nyheten om angrepet som tok livet av fem mennesker og skadet to andre, blir slått stort opp i internasjonale medier.

– Jeg er sjokkert og trist over de tragiske nyhetene som kommer fra Norge. Mine tanker er med ofrenes familier og Norges folk i denne veldig vanskelige tida, skriver FN-sjefen på Twitter.

Ordføreren: - Grusom hendelse

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand skriver i en pressemelding torsdag morgen, at det Kongsberg har opplevd, er noe ingen trodde kunne skje.

– En grusom voldshendelse, skriver Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand etter at fem personer ble drept i byen onsdag kveld.

I en oppdatering på kommunens nettsider opplyses det at de setter kriseledelse fra klokken 9, og at Kongsberg kirke er åpen for alle fra samme tidspunkt.

– Det som ingen trodde kunne skje, har skjedd. En grusom voldshendelse har rammet byen vår. Så langt kan vi konstatere at fem personer er bekreftet døde og ytterligere to er skadd, skriver Sand og rådmann Wenche Grinderud i meldingen.

- Nå står vi sammen

– Vår dypeste medfølelse og varme tanker går til dem som er sterkest berørt. Hele Kongsberg-samfunnet preges av dette. Nå står vi sammen og tar vare på hverandre, skriver de.

Til VG sier ordføreren at både Kongsberg og nabokommunene er berørt av det som har skjedd.

– Det skaker jo opp hele lokalsamfunnet og nabokommunene. Jeg vil tro det er mange som kjenner de som er direkte berørt. Dette vil prege samfunnet i lang, lang tid fremover, sier ordføreren.