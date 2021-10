Høie overleverte nøkkelkort og målestokken til Kjerkol

Duket for konserthelg: Her er 14 helgetips i Trondheim

– Gratulerer så mye. Jeg er veldig glad for at det er akkurat du som skal overta etter meg. Jeg vet at du har et brennende engasjement for helsetjenesten. Med deg som helseminister er norsk helsetjeneste i trygge hender, sa Bent Høie.

Han minnet om at pandemien ikke er over ennå.

– Det blir hard jobbing fra første time. Det er en krevende situasjon selv om det heldigvis går bedre nå, sa han før han overleverte både blomster, nøkkelkort og tommestokken.

Kjerkol sa at det er med ærefrykt hun tar over etter Høie.

– Du fikk ei lang vakt. Du skrev deg inn i nordmenns liv, sa hun.

Fakta om koronautbruddet i Norge 884 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 54 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.

27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 4.189.029 personer mottatt første dose, og 3.701.380 har mottatt andre dose.

Tre varianter av koronaviruset har hatt utbrudd i Norge. De har fått navnene alfa, beta og delta, og stammer henholdsvis fra England, Sør-Afrika og India. Nesten alle nye koronatilfeller etter august 2021 har vært av deltavarianten.

Til nå i Norge er det funnet minst 34.798 tilfeller av alfavarianten, 548 tilfeller av betavarianten og 28.547 tilfeller av deltavarianten. Tallene inkluderer både bekreftede og sannsynlig påviste varianter.

195 187 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. 7.893.661 tester var fram til onsdag utført i landet.

Snittalderen til dem som har fått påvist smitte så langt i pandemien, er nå 31 år. Det er 103.076 menn som har fått påvist smitte, og 92.111 kvinner.

Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Fra 25. september 2021 har det gjennomsnittlige R-tallet vært på 0,9, ifølge FHI.

95 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er to flere enn dagen før.

Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 66, Helse nord 12, Helse Midt-Norge 11 og Helse vest 6.

16 pasienter fikk torsdag behandling med respirator. Antallet er uforandret fra dagen før.

I alt 1.016 pasienter hadde fram til onsdag fått behandling med respirator. (Kilder: Helsedirektoratet, FHI)

Kjerkol fikk spørsmål blant annet om Ullevål sykehus, som Ap-Sp-regjeringen ikke redder fra nedleggelse. Hun ville ikke svare på detaljer om politikken.

– I dag er det ingen garantier, i dag er det seremonier og nøkkeloverrekkelse, sa hun.

Men investeringer i den offentlige helsetjenesten er i alle fall blant prioriteringene, ifølge Kjerkol.

