Har oppjustert antall skadde til tre personer

Saken oppdateres.

Politiet har siktet 37 år gamle Espen Andersen Bråthen etter hendelsen på Kongsberg onsdag. Bråthen ble pågrepet i Hyttegata. Dette opplyser Sør-Øst Politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Tidligere har det blitt meldt at det i tillegg til de som ble drept var to skadde. Dette tallet er nå oppjustert til tre. Den siste skadde hadde selv kommet seg til legevakt et annet sted.

Den siktede vil bli fremstilt for fengsling i Drammen tingrett klokken 9 på fredag.

Det vil trolig bli gjort via kontorforretning, noe som betyr at aktørene og den siktede ikke må møte i retten. Dommeren gjennomgår sakens dokumenter før vedkommende skriver en kjennelse.

Han har i avhør erkjent forholdene han er siktet for. Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, sier til VG at hans klient samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsene.

Astrid Røkeberg er oppnevnt som koordinerende bistandsadvokat i saken.