Kongsberg-siktede varetektsfengslet i fire uker

Saken oppdateres.

Det går fram av en kjennelse i Buskerud tingrett fredag.

Utfallet er i tråd med det politiet hadde begjært på forhånd. Politiadvokat Anne Irén Svane Mathiassen bekreftet overfor NTB fredag morgen at politiet ønsket fire uker varetekt med brev- og besøksforbud, samt medieforbud og full isolasjon de to første ukene.

Hun bekreftet også at Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for fem drap og for å ha skadd tre personer, torsdag ble overlevert til helsevesenet.

- Ingen grunn til å tro at dette er planlagt

Politiet sier det er ingenting i etterforskningen som tyder på at siktede Espen Andersen Bråthen hadde planlagt onsdagens drap på forhånd.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er planlagt. Det er heller ingenting som tyder på at det var en situasjon i butikken som utløste dette, sier politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til TV 2.

Fem personer ble drept og tre andre skadd under voldsepisoden onsdag kveld.

Siktede Bråthen ble torsdag overlevert til helsevesenet, ifølge politiet etter en «vurdering av helsesituasjonen» hans.

Det er fra tidligere kjent at det vil bli gjennomført en full judisiell observasjon av Bråthen. Dette er noe sakkyndige rettsmedisinere vil gjennomføre for å avgjøre om 37-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Mathiassen opplyser til TV 2 at det ikke er planlagt flere avhør av 37-åringen. Det er nå gjennomført to avhør, det seneste torsdag kveld.

VG: Politiet vurderer å anmelde seg selv til Spesialenheten

Politiet vurderer fortløpende om de skal anmelde seg selv til Spesialenheten siden de fem drapene i Kongsberg trolig skjedde etter at politiet var på stedet.

– Om vi kommer over opplysninger som tilsier at det er grunnlag for å starte etterforskning mot oss, så sender vi saken til Spesialenheten – enten i form av konsultasjon eller anmeldelse, sier politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt til VG.

Politiet avfyrte varselskudd i forbindelse med pågripelsen av gjerningsmannen. Slike varselskudd gir ofte grunnlag for en vurdering av Spesialenheten.

– Vi har vært opptatt av å gi den informasjonen som Spesialenheten har behov for, og så er det opp til dem å vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning, sier Sæverud.