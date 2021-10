Person skutt på Stovner i Oslo

Toppmegler legger seg flat etter å ha solgt leilighet for 2,6 millioner over prisantydning

Saken oppdateres.

En person er sendt til sykehus etter å ha blitt skutt på Stovner i Oslo mandag kveld. Store politiressurser leter nå etter én eller flere gjerningspersoner.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 21.18 mandag kveld.

– Vi fikk melding om at en person var skutt utenfor Stovner senter. Da sendte vi selvsagt store ressurser, og vi er nå i gang med søk for å finne gjerningsperson, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Bilder fra stedet viser et større avsperret område nedenfor hovedinngangen til Stovner senter. Lie opplyser at det var flere vitner til hendelsen, og at politiet snakker med folk på stedet.

– Vi er godt i gang med den innledende etterforskningen, sier Lie.

Det er både politihelikopter og hundepatruljer på stedet.

Vedkommende som ble skutt, ble fraktet til sykehus, men tilstanden til vedkommende er uavklart