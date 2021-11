Helseministeren: - Ikke behov for å innføre nasjonale tiltak nå

Venstre krever at Støre stopper busskutt

Saken oppdateres.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hadde invitert alle landets kommuner til dialog torsdag ettermiddag, for å snakke om hvordan de opplever hånderingen av pandemien.

– Regjeringen følger situasjonen nøye sammen med Helsedirektoratet og FHI. Det er ikke behov for å innføre nasjonale tiltak nå, men det er på tide å brette opp ermene igjen, sier Kjerkhol.

Hun pekte på at samfunnet tåler mer smitte nå som mange er vaksinert, men at vi ikke er hundre prosent beskyttet.

- Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på sykehusene og helsetjenestene i kommunene. Derfor er det viktig at kommuner med utbrudd ikke nøler med å ta grep og innfører lokale tiltak, sier Kjerkol.

Hun kom også med en nyhet om vaksinering.

- Regjeringen har besluttet at helsepersonell med pasientkontakt skal få tilbud om en tredje vaksinedose. Vi starter med dem som fikk vaksine først, sier Kjerkol.

Kommunene og FHI jobber med å finne ut hvordan dette skal rulles, ut slik at belastningen på kommunene blir minst mulig.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg forsikret om at det er nok vaksiner og god nok kapasitet i helsevesenet over hele landet i hele landet til å skalere opp vaksinasjonen betydelig.

Kjerkol understreket at selv om man ikke innfører nye nasjonale tiltak, så fins det fortsatt tiltak som gjelder.

- Det viktigste er å holde seg hjemme og teste seg når man blir syk. Hvis alle gjør det hindrer vi korona og andre virus i å spre seg, sier hun.

Fullt på sykehuset

Selv om rundt 90 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert, så skaper høye smittetall problemer for helsevesenet, blant annet fordi det også er flere som er forkjølet eller har influensa.

Høyt fravær hos helsearbeidere i kommunene gjør at sykehusene ikke får skrevet ut pasienter som skulle vært ivaretatt av den kommnale helsetjenesten.

Disse pasientene blir dermed liggende på sengepost på sykehuset. Nye pasienter på akuttavdelingene kan dermed ikke flyttes, og kapasiteten fylles opp.

Tirsdag gikk St. Olavs hospital til det skritt å redusere aktiviteten ved sykehuset, på grunn av sprengt kapasitet, og sykehusdirektør Grethe Aasved har beskrevet situasjonen som så alvorlig at den truer pasientsikkerheten.

Fjerner fraværsgrensa

Barn og unge utjør den store majoriteten av de nye smittetilfellene. Gjeninnføringen av fraværsgrensa har bidratt til at flere har kommet på skolen selv om de er syke. I tillegg har det skapt økt press på fastlegene, siden mange tar kontakt for å få sykemelding for å unngå ugyldig fravær på skolen.

Tidligere i dag fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna at fraværsgrensa nå legges bort ut året.