Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om fraværsgrensa

Saken oppdateres.

Fraværsgrensa for videregående skole ble gjeninnført 11. oktober i år, etter å ha vært satt på pause gjennom store deler av koronapandemien.

Siden den gang har både rektorer og politikere krevd at fravrsregelen igjen må settes på pause, for å unngå at syke elever kommer på skolen.

- Vi opplever økende smitte, som er krevende fordi fraværsgrensa gjør at mange føler de må gå på skolen. Dette skjer samtidig som det er vanskelig å få seg sykemelding fra overbelastede fastleger, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik til Adresseavisen onsdag.

Ap-topper krever endring

Sandviks partikollega, kunnskapsminister Tonje Brenna, uttalte allerede i forrige uka at hun mente det var feil å gjeninnføre fraværsgrensa så tidlig, men enn så lenge er den altså fortsatt gjeldende.

Trondheims ordfører Rita Ottervik er også blant dem som har krevd endringer i reglene.

- Fraværsgrensa må fjernes så fort som mulig. Jeg hører at kunnskapsministeren sier at det er på gang, men det må skje nå. Det er min bønn til henne, uttalte Ottervik til Adresseavisen onsdag.

Fraværsgrensa innebærer at elever risikerer å ikke få karakter dersom fraværet er over 10 prosent i et fag. Mange mener det gjør at mange kommer på skolen selv om de er syke, for å unngå fravær.