Regjeringen: - Kommunene skal få 2,5 mrd. kroner ekstra

Saken oppdateres.

– Vi styrker kommuneøkonomien. Vi legger på 2,5 milliarder kroner ekstra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Før helgen fortalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med VG at kommunene skal få 1,2 milliarder kroner mer for å hindre skolenedleggelser. Disse pengene er en del av summen på 2,5 milliarder kroner, får NTB opplyst.

Men det allerede varslede økte tilskuddet på 300 millioner kroner som skal gå til ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov, kommer i tillegg.

I Solberg-regjeringens budsjettforslag, var det lagt inn 2 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommunene sammenlignet med årets budsjett. Av disse skulle 0,4 milliarder kroner gå til fylkeskommunene.

Mandag legger Vedum fram regjeringens forslag til endringer i dette budsjettet i en såkalt tilleggsmelding til Stortinget.

Blant annet er det klart at det kommer penger til å løfte to bydeler i Trondheim