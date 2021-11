Små øyer og kystsamfunn skal få gratis ferge neste år

– Ryggmargsrefleksen sier at dette er for høyt

Saken oppdateres.

Lovnaden kom i Hurdalsplattformen: Det skal bli gratis å reise med ferger som har færre enn 100.000 passasjerer årlig. Det skal innfris alt neste år, lover finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi setter av 30 millioner kroner til de mest unike øysamfunnene vi har i Norge, sier han til NTB.

Pengene kommer på toppen av milliarden som skal gå til å redusere alle fergetakster, som VG meldte om lørdag. Alt er del av tilleggsmeldingen til statsbudsjettet som Vedum skal legge fram i Stortinget på mandag.

Summen på 30 millioner kroner regnes kanskje ikke som så stor i statsbudsjettsammenheng, men finansministeren mener at det vil utgjøre en stor forskjell. Det vil støtte samfunn som riktignok er små, men mange av dem skaper verdier gjennom fiskeri og lakseoppdrett.

– Vi vil gjøre det enklere å drive næringsutvikling og å bo og leve der, sier Vedum.

Nesten hele kysten

På spørsmål om steder som vil nyte godt av gratisferge, ramser han opp: Værøy, Røst, Sørøya, Hasvik, Helgelandskysten, de minste øysamfunnene i Trøndelag. Også kystsamfunn i Møre og Romsdal og ned til Rogaland skal få glede av ordningen.

Gratis ferge skal være på plass fra sommeren eller høsten neste år, varsler Vedum. Han opplyser at regjeringen nå skal samarbeide med fylkene for å finne ut hvordan midlene skal brukes. Han vet ikke eksakt hvor mye det vil koste, men regjeringen vil følge opp saken i revidert nasjonalbudsjett neste år.

I 2019 utgjorde billettinntektene fra ferjesamband med under 100.000 passasjerer 57 millioner kroner, ifølge Normann-utvalget. Utvalget var satt ned for å utrede befolkningsutfordringene i distriktene.

Tiltak mot avfolking

Vedum innrømmer at gratis ferge ikke er alt som skal til for at folk skal få lyst til å bo på disse stedene.

– Det er et av mange grep, sier Vedum.

Han peker på forslagene om økt finnmarksfradrag og desentralisert utdanning som andre eksempler.

Ap-Sp-regjeringen må forhandle med SV for å få flertall for budsjettet, men Vedum tror ikke fergesatsingen står på spill.

– Det er god fordelingspolitikk. Vi ønsker å utjevne forskjeller, både sosiale og geografiske, sier han.