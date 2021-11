Polititjenesteperson skadd i hendelse i Oslo

Babyboom i Trondheim under pandemien: - For oss var i alle fall korona-tiden positiv

Saken oppdateres.





– Politiet jobber fortsatt på stedet. Innsatsleder vil gi en uttalelse på stedet om kort tid, skriver Oslo-politiet på Twitter klokka 10.13.

Politiet rykket ved 9-tiden ut til Bislett i Oslo etter meldinger om en truende person. Politiet fikk bekreftet at de har avfyrt skudd, og at en person ble truffet. Fra før er det kjent at en annen person er skutt.

– Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl er informert om hendelsen på Bislett i Oslo, og følger situasjonen, skriver departementet på Twitter.

Like etter ble det kjent at politidirektoratet beordrer midlertidig bevæpning av politiet over hele landet.